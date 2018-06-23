رودجرز يسجل 9:89 ثانية في 100 متر

لندن (رويترز)

حقق العداء الأميركي المخضرم مايك رودجرز، أسرع زمن هذا العام في سباق 100 متر وهو 9:89 ثانية في تصفيات البطولة الوطنية لألعاب القوى. وخطف رودجرز «33 عاماً» الأنظار من الجيل الأصغر سناً في اليوم الأول للبطولة التي تقام لاختيار الفريق الأميركي المشارك في كأس العالم لألعاب القوى في لندن الشهر المقبل.

وقال رودجرز الذي ابتلي بالإصابات في السنوات الأخيرة، ولم يحقق مثل هذا الزمن منذ 2015: «أشعر أنني استطيع الركض بسرعة أكبر، انزلقت في بداية السباق بسبب المضمار المبلل لكني بحالة جيدة».

وحقق نواه ليليس «20 عاماً»، ثاني أسرع زمن، وهو 9:92 ليفوز بالتصفيات التي شارك فيها، كما كسر ايسايا يانج «28 عاماً» وكاميرون باريل نجل ليروي باريل حامل الرقم العالمي السابق، حاجز العشر ثوان. وجاء خلفهما روني بيكر، صاحب برونزية سباق 60 متراً داخل القاعات، بتحقيقه عشر ثوان ليفوز بالتصفيات التي شارك فيها أيضاً.

وتصدرت اشلي هندرسون تصفيات السيدات لسباق 100 متر، متفوقة على اليا هوبس بطلة الجامعات.

وحققت مولر هادل، صاحبة الرقم القياسي الأميركي لسباق عشرة آلاف متر، لقبها الرابع على التوالي، عندما حققت 31 دقيقة و52:32 ثانية، متفوقة على ماريل هول.

وفاز لوبيز لومونج بسباق عشرة آلاف متر للرجال، وانتصرت كيتروا اورجي في منافسات الوثب الثلاثي، متفوقة على توري فرانكلين، صاحبة الرقم القياسي الوطني.

وحققت كارا وينجر، لقبها الوطني الثامن في رمي الرمح، فيما فازت فالايري اولمان برمي القرص، وتنتهي البطولة غداً.