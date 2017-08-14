62 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة «جي إف إتش» المالية 62.1 مليون دولار أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، بما يمثل زيادة بنسبة 440% مقارنة بالربح الصافي الذي حققته المجموعة خلال الفترة نفسها من العام 2016 والذي بلغت قيمته 11.5 مليون دولار أميركي. كما سجلت المجموعة ربحا صافيا موحدا بقيمة 65.5 مليون دولار خلال الأشهرالستة الأولى من العام 2017، بزيادة بنسبة 264% مقارنة بالربح الصافي الموحد الذي تحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق والذي بلغت قيمته 18.0 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة الربح الصافي للمساهمين خلال الربع الثاني من عام 2017 إلى 30.2 مليون دولار مقارنة بما مقداره 5.5 مليون دولار في العام السابق، بما يمثل زيادة بنسبة 449%. بالنسبة للربح الصافي الموحد الذي تحقق خلال الربع الثاني من العام 2017 فقد بلغت قيمته 32 مليون دولار مقارنة بما مقداره 7.9 مليون دولار في العام السابق، بزيادة بنسبة 305%.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة خلال النصف الأول من 2017 بنسبة بلغت 36% ليصل إلى 113.4 مليون دولار مقارنة بما مقداره 83.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2016، ويعزى هذا بشكل أساسي إلى الإيرادات المحققة من أنشطة الصيرفة الاستثمارية. وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله «استطعنا خلال ربع السنة تحقيق عمليات تخارج ممتازة من محافظنا الاستثمارية في المجالين التعليمي والعقاري والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مصادر الدخل للمجموعة. وإضافة إلى ذلك استطعنا تحقيق عدد من الاستردادات من محفظة الديون الخاصة بالمجموعة التي ساهمت أيضا في معدلات الدخل بشكل عام.