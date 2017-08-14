مصرف الهلال يطلق «رواد» لتدريب الطلبة المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف الهلال برنامج رواد الذي يستغرق 36 أسبوعاً من التدريب، ويستهدف خريجي دولة الإمارات البالغين من العمر 25 عاماً أو أقل ويقطنون أبوظبي، والحاصلين على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والمالية والمحاسبة والتسويق وإدارة الأعمال. وسيخضع المتدربون لثلاثة مجالات عمل مختلفة، وذلك قبل توجههم إلى برنامج عملي، وسيتبعه تدريب ينمي مهاراتهم الشخصية، ويختتم بعرض تقديمي للتصميم الابتكاري الذي يمثل مرحلة تخرج المتدربين من البرنامج.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «يسهم البرنامج التعليمي الواعد في تحسين الكفاءة الوظيفية وكذلك في تطور الرؤية المهنية بصفة عامة. ونحن نطمح لتطوير مجموعة من المصرفيين الحقيقيين المؤهلين على أساس فلسفة (مفهوم الشراكة)».

وقال حسام منصور، مدير إدارة الموارد البشرية في مصرف الهلال: «يساهم المصرف في إعطاء فرصة عمل مميزة للشباب الإماراتي، ونسعى لأن نستقطب نخبة خريجي الجامعات، وتمكينهم من بدء حياتهم المهنية».