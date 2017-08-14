عمليات بيع احترازية تدفع مؤشرات أسواق المال المحلية إلى التراجع

يوسف البستنجي (أبوظبي)
خيمت حالة من الانتظار والترقب على أسواق المال المحلية، ترافقت مع ضعف في التداولات دفعت بعض المتعاملين إلى عمليات بيع احترازية، ما أدى لانخفاض المؤشرات العامة للأسواق بنسبة 1% تقريبا خلال جلسة الأمس.
وكانت قطاعات «العقار» و«الاتصالات» و«البنوك» في أسواق المال المحلية الأكثر تأثرا، في وقت أدى انخفاضها إلى تراجع الأسواق وسط عمليات بيع نفذها متعاملون لحماية مراكزهم الاستثمارية في ظل استمرار ضعف التداولات.
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وأضاف أبومحيسن: أن غياب المحفزات والعوامل مجتمعة دفعت بعض المتعاملين إلى تنفيذ بيع احترازية انتظارا للأيام المقبلة.
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