80.2 مليار دولار تجارة «جافزا» في 2016

دبي (الاتحاد)

عززت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة مواني دبي العالمية مكانتها كمركز رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الكومنولث المستقلة، واستطاعت تحقيق نمو في تجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة 17% ليصل إلى 27.9 مليون طن في 2016 مقابل 23.9 مليون طن في 2015، فيما بلغت قيمة التجارة الإجمالية لجافزا أكثر من 80.2 مليار دولار.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن قيمة وحجم تجارة جافزا يؤكد على متانة وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع تقلبات الاقتصاد العالمي وخلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات القادمة من الإمارات.

وأشار إلى أن ميناء جبل علي والمنطقة الحرة يساهمان بأكثر من 21% من الناتج المحلي لدبي ما يدعم سياسة التنوع الاقتصادي، مؤكدا حرص موانئ دبي العالمية وشركاتها التابعة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عبر تقديم خدمات وحوافز مشجعة للمستثمرين تلبي تطلعاتهم وتمنحهم مزايا إضافية للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال إبن سليم إنه على الرغم من الظروف التي تواجه الاقتصاد العالمية إلا أن جافزا وعبر سياستها المرنة استطاعت تحقيق إنجازات جديدة على صعيد تجارتها الخارجية وبنيتها التحتية من خلال تبني الابتكار وتشجيعه بين موظفيها وعملائها، منوهاً بالعمل الدؤوب لتطوير الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للشركات القائمة في جافزا بهدف تسهيل أعمالهم واستقطاب المزيد من الشركات الراغبة في استكشاف أسواق المنطقة واختيار دبي مقصدا لتجارتهم واستثماراتهم، بفضل البنية التحتية الحديثة والخدمات الحكومية المتوفرة في الموانئ والمطارات، والأطر التشريعية المتطورة، والشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين العام والخاص.