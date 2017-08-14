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نمو سنوي مركب %7.5 حتى عام 2020

183 مليار دولار إنفاق المستهلكين في الإمارات خلال 2016
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تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017

دبي (الاتحاد)

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن القيمة الإجمالية لإنفاق المستهلكين في دولة الإمارات بلغت 183 مليار دولار في العام 2016، حيث يتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5% خلال الفترة من 2016-2020، ليتجاوز 261 مليار دولار في العام 2021.

ولفت التحليل المبني على بيانات لـ«يورومونيتر إنترناشيونال»، إن دولة الإمارات حققت أعلى مستوى من الإنفاق الاستهلاكي للفرد مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ 103 آلاف دولار خلال العام 2016، تليها البحرين بقيمة 96 ألف دولار، في حين تعتبر الإمارات ثاني أكبر سوق للمستهلك في مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ عدد سكانها 9.1 ‬مليون ‬نسمة ‬في ‬2016.

وبيّن التحليل أن إنفاق المستهلكين في دولة الإمارات على السكن هو الأعلى مقارنة بالفئات الاستهلاكية الأخرى، حيث بلغ 76 مليار دولار، أي نحو 41% من إجمالي إنفاق المستهلك في العام 2016. وثاني أعلى فئة استهلاكية في الدولة هي المواد الغذائية والمشروبات، حيث بلغت قيمة الإنفاق 25 مليار دولار، أي نحو 14% من إجمالي إنفاق المستهلك في العام نفسه.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: «يعتبر زيادة عدد السكان والارتفاع النسبي في دخل الفرد من المحركات الرئيسية لسوق المستهلك في دولة الإمارات، حيث تعتبر الدولة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، وتمتلك مقومات عديدة تعزز من مكانتها كسوق رئيسية لمنتجات وخدمات مهمة مما يعزز من توقعات نمو إنفاق المستهلك على المدى الطويل».

وأضاف أن قطاعات رئيسية تساهم بشكل كبير في تعزيز نمو إنفاق المستهلك وخصوصاً قطاع السياحة واستمرار تدفق السياح الذي يعزز الإنفاق في كل القطاعات وخصوصاً التجزئة والضيافة والأغذية والمشروبات والنقل، معتبراً أن الدولة تمضي قدماً بخططها لتطوير اقتصادها ومجتمعها، وتوطيد مكانتها كوجهة عالمية من الطراز الأول. ... المزيد
     
 

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