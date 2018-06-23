الحكومة العراقية ملتزمة بعدم التدخل في شؤون مفوضية الانتخابات

سرمد الطويل (بغداد)

أعلنت الحكومة العراقية أمس، التزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال سعد الحديثي المتحدث الإعلامي باسم الحكومة العراقية «نؤكد أن الحكومة التزمت بعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لالتزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات».

وأضاف «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بذل جهوداً بما تسمح به صلاحياته لضمان سلامة إجراءات العملية الانتخابية، ومنها طلب مجلس الوزراء بضرورة فحص الأجهزة الانتخابية من قبل شركات عالمية رصينة لضمان عدم التلاعب في نتائج الانتخابات وأن الخروقات التي حدثت إنما انتجها نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضين، والذي ثبت أنه بالضد من المصالح العامة للبلاد».