المنافسة تهبط بالدفعة المقدمة إلى 5% وتسديد 50% بعد الاستلام

يوسف العربي (دبي)
أدت المنافسة المفتوحة بين شركات التطوير العقاري في دبي إلى تراجع الدفعة المقدمة المطلوبة للحجز في عدد كبير من المشروعات العقارية لتتراوح بين 5% و10%، مقارنة بنحو نسبة تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات الماضية، حسب شركات استشارية وخبراء عقاريين.
وقال هؤلاء إن المنافسة النشطة بين شركات التطوير العقاري فرضت أسعاراً معتدلة للعقار، وجداول سداد ميسرة تضمنت سداد نسبة تتراوح بين 40% و50% من قيمة العقار بعد الاستلام ما يتيح للمستثمر الاستفادة من العوائد الإيجارية للوحدة السكنية لتغطية نسبة كبيرة من الدفعات المستحقة على الوحدة العقارية.
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