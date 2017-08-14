  • الاثنين 22 ذي القعدة 1438هـ - 14 أغسطس 2017م

خبراء يعتبرونها دليلاً على نضج سوق العقارات

المنافسة تهبط بالدفعة المقدمة إلى 5% وتسديد 50% بعد الاستلام
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تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017

يوسف العربي (دبي)

أدت المنافسة المفتوحة بين شركات التطوير العقاري في دبي إلى تراجع الدفعة المقدمة المطلوبة للحجز في عدد كبير من المشروعات العقارية لتتراوح بين 5% و10%، مقارنة بنحو نسبة تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات الماضية، حسب شركات استشارية وخبراء عقاريين.

وقال هؤلاء إن المنافسة النشطة بين شركات التطوير العقاري فرضت أسعاراً معتدلة للعقار، وجداول سداد ميسرة تضمنت سداد نسبة تتراوح بين 40% و50% من قيمة العقار بعد الاستلام ما يتيح للمستثمر الاستفادة من العوائد الإيجارية للوحدة السكنية لتغطية نسبة كبيرة من الدفعات المستحقة على الوحدة العقارية.

وأرجع هؤلاء نشاط حركة العروض العقارية الترويجية إلى ديناميكية السوق العقارية المحلية وقدرتها على الابتكار والتجديد، مشيرين إلى أن تحرك شركات التطوير العقاري لتقديم المزيد من التيسيرات في عدد الدفعات وقيمة كل دفعة وزمن السداد تهدف لإقناع المشتري بالاستثمار ومساعدته في إزالة أي عقبات تواجهه لاتخاذ هذا القرار.

عروض متنوعة

وقادت شركات التطوير العقاري الكبيرة، الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، عمليات طرح العروض، فيما كانت الشركات الصغيرة والمطورون الأفراد أقل قدرة على طرح عروض منافسة على هذا الصعيد. ... المزيد
     
 

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