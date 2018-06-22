«التحالف»: خيارات الحديدة كثيرة وسلامة المدنيين أولوية

عمار يوسف، وكالات (الرياض بروكسل، صنعاء)

رفض «التحالف العربي»، أمس، ما أعلنته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استعدادها لتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة، وقال «إن أي تنازل أو اقتراح بشأن الحديدة يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي مارتن غريفيث». مؤكداً أن هناك خيارات كثيرة لمعركة الحديدة، بينها عملية عسكرية خاطفة، لكن سلامة المدنيين أولوية قصوى، متهماً الحوثيين باستخدامهم كدروع بشرية، والعمل على تحويل مساكنهم بالمدينة إلى تحصينات عسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن أمام التحالف خيارات عديدة لتحرير الحديدة من احتلال الميليشيات، من بينها عملية عسكرية خاطفة، لكنه لفت إلى أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف. وأشار إلى أن أي تنازل أو اقتراح من الميليشيات بشأن الحديدة، يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي. موضحاً أن تحرير ميناء الحديدة سيؤدي إلى قطع الشريان الحيوي لتسليح الحوثيين.

وأشار المالكي إلى أن التحالف يقدم التسهيلات كافة لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، لافتاً إلى أن الحوثيين يستخدمون المدنيين في الحديدة كدروع بشرية، وعملوا على تحويل مساكن المدنيين بالمدينة إلى تحصينات عسكرية. وأكد أن تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية في الممرات الدولية، مؤكداً استمرار عمليات التحالف لإعادة الشرعية اليمنية، بجانب مساهمة القوات المشتركة في إزالة الألغام. مضيفاً أن تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية في الممرات الدولية.

وقال إن التحالف يقدم التسهيلات كافة لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، مؤكداً أن تحرير الحديدة سينعكس على اليمنيين كافة، وسيوقف الجباية غير الشرعية. وأضاف: نعمل على توزيع المساعدات على الأراضي اليمنية كافة دون أي تمييز، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً على العمل الإغاثي وموظفي الأمم المتحدة. وأوضح أن وتيرة العمليات العسكرية في صعدة تسير بشكل سريع، مؤكداً أن العمليات حققت تقدماً ومكاسب كثيرة على الأرض. وجدد تأكيده على أن الحل السياسي الدبلوماسي هو دائماً الأمثل للشعب.