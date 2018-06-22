  • السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

رفض أي اقتراح للحوثيين ما لم يقدم عبر المبعوث الأممي إلى اليمن

«التحالف»: خيارات الحديدة كثيرة وسلامة المدنيين أولوية
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تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018

عمار يوسف، وكالات (الرياض بروكسل، صنعاء)

رفض «التحالف العربي»، أمس، ما أعلنته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استعدادها لتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة، وقال «إن أي تنازل أو اقتراح بشأن الحديدة يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي مارتن غريفيث». مؤكداً أن هناك خيارات كثيرة لمعركة الحديدة، بينها عملية عسكرية خاطفة، لكن سلامة المدنيين أولوية قصوى، متهماً الحوثيين باستخدامهم كدروع بشرية، والعمل على تحويل مساكنهم بالمدينة إلى تحصينات عسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن أمام التحالف خيارات عديدة لتحرير الحديدة من احتلال الميليشيات، من بينها عملية عسكرية خاطفة، لكنه لفت إلى أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف. وأشار إلى أن أي تنازل أو اقتراح من الميليشيات بشأن الحديدة، يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي. موضحاً أن تحرير ميناء الحديدة سيؤدي إلى قطع الشريان الحيوي لتسليح الحوثيين.

وأشار المالكي إلى أن التحالف يقدم التسهيلات كافة لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، لافتاً إلى أن الحوثيين يستخدمون المدنيين في الحديدة كدروع بشرية، وعملوا على تحويل مساكن المدنيين بالمدينة إلى تحصينات عسكرية. وأكد أن تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية في الممرات الدولية، مؤكداً استمرار عمليات التحالف لإعادة الشرعية اليمنية، بجانب مساهمة القوات المشتركة في إزالة الألغام. مضيفاً أن تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية في الممرات الدولية.

وقال إن التحالف يقدم التسهيلات كافة لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، مؤكداً أن تحرير الحديدة سينعكس على اليمنيين كافة، وسيوقف الجباية غير الشرعية. وأضاف: نعمل على توزيع المساعدات على الأراضي اليمنية كافة دون أي تمييز، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً على العمل الإغاثي وموظفي الأمم المتحدة. وأوضح أن وتيرة العمليات العسكرية في صعدة تسير بشكل سريع، مؤكداً أن العمليات حققت تقدماً ومكاسب كثيرة على الأرض. وجدد تأكيده على أن الحل السياسي الدبلوماسي هو دائماً الأمثل للشعب.

من جهته، قال المبعوث الأممي لليمن، إنه سيواصل المشاورات مع مختلف أطراف النزاع، لتجنب المزيد من التصعيد العسكري، في الحديدة. وأوضح في بيان أن التصعيد العسكري في الحديدة، يخشى أن يكون له عواقب خطيرة على الصعيدين السياسي والإنساني. وأضاف «أولويتي هي تجنب مواجهة عسكرية في الحُديدة، والعودة بسرعة إلى المفاوضات السياسية». وتابع «لقد شجعني انخراط الحوثيين في صنعاء، وأتطلع إلى لقاءاتي المقبلة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة اليمن، وأنا واثق من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق لتجنب المزيد من العنف في الحديدة». واختتم قائلاً «أكرر التزام الأمم المتحدة بالتوصل إلى تسوية سياسية يتمّ الاتفاق عليها، للنزاع في اليمن، وأرحب بالتزام واستعداد الأطراف للانخراط في عملية سياسية داخلية بتيسير من الأمم المتحدة». ... المزيد
     
 