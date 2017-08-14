«تنمية الصناعة» ينظم زيارات ميدانية للطلاب

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، زيارة ميدانية للمتدربين الصيفيين من طلاب الجامعات في أبوظبي إلى عدد من مراكز الابتكار ومصانع الإمارة بهدف تعريفهم بكيفية إدارة عمل المصانع واستخدام التكنولوجيا والابتكار في منظومة عمليات الإنتاج.

وشملت زيارة الطلاب مركز أحمد المزروعي للابتكار ومصنع أحمد المزروعي للمنتجات المعدنية ومصنع نيو فارما ومصنع باور ايكونومي الشرق الأوسط المتخصص بصناعة الأدوية المتخصص بصناعة لوحات التحكم لتوزيع الطاقة الكهربائية وخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية.

وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي، مدير عام مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز روح الابتكار لدى الطلاب واطلاعهم على طبيعة عمل القطاع الصناعي، بما يسهم في توعيتهم وتثقيفهم بمدى ارتباط الصناعة بالابتكار، وما يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وقال البلوشي، إن الزيارات الميدانية للطلاب والطالبات المتدربين من شأنها أن تكسبهم الخبرة، وتثري معرفتهم من خلال الاطلاع على طبيعة المصانع، وكيفية إدارة الإنتاج من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي من شأنها أن تعزز من تنافسية المنتج المحلي.