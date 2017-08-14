أبوظبي (الاتحاد)

وقعت موانئ أبوظبي، ومستشفى «هيلث بوينت»، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج في التوعية الصحية للموظفين.

ووقع الاتفاقية عن الجانبين كلٌّ من الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، والدكتورة مي أحمد الجابر، نائب المدير الطبي في مستشفى «هيلث بوينت». وتشتمل الاتفاقية المخصصة للموظفين ولأسرهم على العديد من المزايا الصحية التي ستقدّم لهم الإرشاد والرعاية على المدى الطويل.

وعلى مدار العام، ستقوم «هيلث بوينت» بتوجيه الموظفين لدى موانئ أبوظبي عبر سلسلة من الفعاليات والحملات التثقيفية التي تُعنى بعافيتهم وصحتهم العامة. وسيشتمل البرنامج على قضايا تتناول صحة المرأة والرجل، والاستشارات الغذائية، وممارسة الرياضة وغيرها، وسيقوم الاختصاصيون لدى «هيلث بوينت» بتقديم توجيهاتهم، وتشجيع الموظفين ومساعدتهم في اختيار أنماط الحياة الصحية الملائمة.

وأكّد الكابتن محمد جمعة الشامسي أن سعادة الموظفين وعافيتهم تعدّ أمراً أساسياً لنجاح الشركة، قائلاً: «نحرص في موانئ أبوظبي على توفير السبل الكفيلة بضمان أسلوب حياة أكثر صحة وعافية لموظفينا، الأمر الذي ينعكس أثره الإيجابي على أدائهم في العمل، نظراً لكونهم يمثلون المرتكز الأساسي لرؤيتنا وطموحاتنا، ولهم دور حيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة، كما أن رفاهية الموظفين وعافيتهم تضمن لنا تكوين بيئة ذات ثقافة متجدّدة تشجع على الإبداع والابتكار».

من جانبها، قالت الدكتورة مي أحمد الجابر، نائب المدير الطبي في «هيلث بوينت»: «نحن فخورون بالإعلان عن اتفاقنا مع موانئ أبوظبي، والذي سيشكل رباطاً تعاونياً يجمع بين مؤسستين من مستوى عالمي. وستبدأ رحلتنا نحو صحة أفضل مع التوعية والمعرفة، حيث تشكل هذه الشراكة خطوة جديدة في إطار جهودنا لخدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكينه من عيش حياة أكثر صحة وعافية».