سفيرة الدولة لدى الدنمارك: تحرير ميناء الحديدة ضروري لإجبار الحوثيين على المفاوضات

أبوظبي (الاتحاد)

قالت سفيرة الدولة لدى الدنمارك فاطمة خميس المزروعي، إن القوات الحكومية في اليمن، بالتعاون مع شركائها في التحالف العربي تمكنت من السيطرة على مطار الحديدة في المدخل الجنوبي للمدينة التي سيتم تحريرها قريبا من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وأوضحت في تصريحات «لقد أدار الحوثيون ميناء الحديدة بشكل سيئ، وصادروا المساعدات الإنسانية، مما كان له عواقب كارثية على الوضع الإنساني. والحملة العسكرية لتحرير ميناء الحديدة هدفها تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الشعب اليمني وتحسين الوضع الإنساني هناك.

وأوضحت أن لدى الإمارات بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية خطة جاهزة ومتعددة المراحل، عندما يستقر الوضع في الحديدة، ومن ضمنها توفير سفن وشاحنات وطائرات جاهزة لتقديم الإغاثة في حالات الطوارئ. كما سيتم توفير أجهزة ومعدات للمستشفيات المحلية، وتضمن استمرار إمدادات الطاقة.

وقالت:«سنفعل كل بوسعنا لضمان عدم تضرر الشعب اليمني من العملية العسكرية لتحرير ميناء الحديدة، وإذا لم نقم بتحرير الميناء، فسيكون لذلك عواقب إنسانية كارثية.. التحرير يهدف لكسر الجمود في العملية السياسية، فقد حاولنا على مدى ثلاث سنوات التوصل إلى اتفاق دون النجاح في تحقيق ذلك». وأضافت أن التدخل العسكري ضروري لإجبار المتمردين الحوثيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات».