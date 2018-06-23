منظمات حقوقية ومدنية يمنية: أجندات «إخوانية» وراء تقارير مسيئة لـ «التحالف»

عدن (الاتحاد)

انتقدت منظمات حقوقية ومدنية في اليمن التقارير المسيسة التي يتم إصدارها ضد دول التحالف العربي في اليمن. وأكدت أن هذه التقارير التي نشرت عبر منظمات ووكالات إخبارية، آخرها «أسوشيتد برس»، بنيت على معلومات مغلوطة وروايات كيدية لا صلة لها بالواقع، وتم إعدادها وصياغتها بشكل مسيء لدور منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وأضافت أن تلك التقارير تأتي ضمن أجندات سياسية ممنهجة، وتتزامن مع كل انتصارات تحقق في الميدان ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال البيان الصادر عن المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية، إن التقارير تحمل معلومات مزيفة ومغلوطة من أجل استهداف دول التحالف، خصوصاً الإمارات التي تشارك بفاعلية في إطار التحالف، وأضاف «أمس صدرت تقارير مزيفة، وتم ترويجها عن عدن وحضرموت، واليوم الحديدة، وكلها تنخرط ضمن محاولات مسيسة هدفها تنفيذ أجندات سياسية بحته لخدمة أحزاب إخوانية والانقلابيين وأطراف تستهدف بالدرجة الرئيسة المناطق اليمنية المحررة، ودور التحالف ودولة الإمارات الشقيقة بعد ما سطرته من انتصارات بتحريرها المناطق الجنوبية، واليوم تدحر الانقلابيين بمساندة المقاومة التهامية والجنوبية والوطنية في الحديدة.

ودعا البيان، المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لأخذ التقارير الراصدة وتقييم الأوضاع من مصادرها ومن المنظمات العاملة بحقوق الإنسان وليس الاعتماد على التقارير الإنشائية السياسية المعدة مسبقاً من مطابخ حزبية، والتي تهدف إلى تشويه دور المجتمع المدني العامل بحقوق الإنسان. كما دعا البيان المنظمات المحلية والدولية ووكالات الأنباء المحلية والدولية لتحري الحقيقة ونشر المعلومات الصحيحة وعدم الانسياق وراء تلك التقارير والتهم الباطلة التي تفتقر للمعايير والمصادر والمراجع.

وأوضح البيان أن قوة إخوانية وبتمويل قطري وراء تلك التقارير من أجل إفشال أي انتصارات ضد الحوثيين، مؤكداً أن التمويل القطري أسهم في تجنيد عدد من المنظمات من أجل إصدار تقارير حقوقية وإعلامية مشبوهة لتنفيذ أجندات سياسية معادية للتحالف لتأليب الرأي العام المحلي والدولي ضد التحالف، وقال إن ما تمارسه الجماعات الإخوانية، واستخدامها الإعلام، والتقارير المدفوعة مسبقاً للإساءة لدور دول التحالف لن يخدم الانقلابين وقوى الإرهاب.