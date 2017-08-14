«أبوظبي لبناء السفن» تستكمل صنع 6 قطع بحرية

أبوظبي (الاتحاد)
سلمت شركة «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة المتخصصة في مجال بناء وصيانة وإعادة تأهيل السفن العسكرية والتجارية، سفينة الإنزال «صبحان» وذلك بدخولها الخدمة رسمياً في القوة البحرية الكويتية من خلال العقد المبرم مع وزارة الدفاع الكويتية، حسب بيان أمس.
وجاء ذلك خلال الحفل الرسمي لتسليم سفينة الإنزال «صبحان» الذي أقيم في القاعدة البحرية الكويتية في 13 يوليو 2017، بحضور معالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، والفريق الركن محمد الخضر، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، والفريق الركن الشيخ عبدالله النواف، نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، إضافة إلى كبار ضباط وزارة الدفاع الكويتية، والمهندس ياسر الفلاحي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي لبناء السفن.
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وقال الدكتور خالد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «في غضون سنتين منذ أن وقعنا الاتفاق مع وزارة الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، قمنا بتسليم سفن ذات جودة عالية، تضم أحدث التقنيات ووفق المواعيد المحددة. وهذا يؤكد ريادة الشركة في قطاع بناء السفن في الشرق الأوسط، وإمكانيتها في المساهمة في تحقيق الأمن على شواطئ الخليج العربي، وقدرتها على التنافسية، وقابليتها على التكيف مع المتغيرات والتطورات والتقنيات اللازمة لبناء السفن».
وسبق لشركة أبوظبي لبناء السفن، بناء سفن إنزال بحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.