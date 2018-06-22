الإمارات تطالب بالتصدي لانتهاج الحوثيين «الأرض المحروقة»

نيويورك (وام)

اتهمت الإمارات، ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالقيام بأعمال متعمدة لخلق كارثة إنسانية عبر إعاقة عمليات إنزال حمولات السفن في ميناء الحديدة، وإجبار فرق الإغاثة على إزالة كاميرات المراقبة من المخازن لتسهيل سرقة وتحويل مسار الإمدادات الغذائية، وتدمير شبكات الصرف الصحي والمياه عن طريق حفر وبناء مواقع ارتكاز عميقة للدبابات والمدافع وسط الأحياء السكنية إلى جانب زرع الألغام والعبوات الناسفة بصورة عشوائية على الطرق والأحياء.

وطالبت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة في كلمة خلال لقاء مع وسائل الإعلام استضافة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله يحيى المعلمي في نيويورك بحضور رئيس بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة أحمد بن مبارك، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، الأمم المتحدة التصدي للحوثيين إذا قرروا انتهاج سياسة الأرض المحروقة وتدمير المنطقة التي تقع تحت سيطرتهم.

وأكدت وجود خطة متكاملة للتحالف العربي من 5 نقاط تشمل، توفير المساعدات لسكان الحديدة، والاستعداد لإعمار الميناء في حال قام الحوثيون بتدميره، وزيادة تدفق المساعدات في أنحاء اليمن عبر قنوات بديلة إذا ما عمد الحوثيون على تعطيل أو تدمير الميناء، وتأمين مخارج آمنة للمدنيين بعيداً عن مناطق الصراع، وتعزيز الاستقرار في المناطق عبر تحديد البنيات الأساسية للعمليات الإنسانية وكذلك قوافل المساعدات، وأعربت عن أملها بنجاح سريع لوساطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مع التخطيط بجدية للخيارات الأخرى، مؤكدة التزام الإمارات والتحالف العربي بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتعزيز خطط الإغاثة الإنسانية في اليمن.

الالتزام الإنساني أولاً