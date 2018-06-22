الإمارات تطالب بالتصدي لانتهاج الحوثيين «الأرض المحروقة»

نيويورك (وام)
اتهمت الإمارات، ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالقيام بأعمال متعمدة لخلق كارثة إنسانية عبر إعاقة عمليات إنزال حمولات السفن في ميناء الحديدة، وإجبار فرق الإغاثة على إزالة كاميرات المراقبة من المخازن لتسهيل سرقة وتحويل مسار الإمدادات الغذائية، وتدمير شبكات الصرف الصحي والمياه عن طريق حفر وبناء مواقع ارتكاز عميقة للدبابات والمدافع وسط الأحياء السكنية إلى جانب زرع الألغام والعبوات الناسفة بصورة عشوائية على الطرق والأحياء.
وطالبت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة في كلمة خلال لقاء مع وسائل الإعلام استضافة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله يحيى المعلمي في نيويورك بحضور رئيس بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة أحمد بن مبارك، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، الأمم المتحدة التصدي للحوثيين إذا قرروا انتهاج سياسة الأرض المحروقة وتدمير المنطقة التي تقع تحت سيطرتهم.
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الالتزام الإنساني أولاً
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