«مصدر» تتعاون مع «إم دي سي» في تنفيذ مشاريع الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية تفاهم مع شركة «إم دي سي» لخدمات إدارة الأعمال لاستكشاف فرص التعاون المشترك في تنفيذ مجموعة من مشاريع الاستدامة التي تعزز كفاءة استخدام المياه والطاقة في المباني والمنشآت على مستوى دولة الإمارات.

وتجمع الاتفاقية بين القدرات والخبرات الواسعة التي تمتلكها شركة «مصدر» في مجالات الاستدامة من جهة، وخبرات شركة «خدمات إدارة الأعمال» في مجال إدارة المرافق، بهدف مساعدة الشركات على تحقيق أعلى معدلات كفاءة في استهلاك الطاقة في منشآتها ومرافقها، وبالتالي تقليل التكاليف، كما ستدعم الشراكة تحقيق الأهداف الرئيسة لرؤية أبوظبي الاستراتيجية 2030، بما في ذلك خطة أبوظبي التي تركز على ضمان كفاءة واستدامة إمدادات المياه والطاقة وتحسين إدارة مستويات الطلب.

وسيصبح مجمع «آيبيك سكوير»، أول مشروع مشترك بين «مصدر» و«إم دي سي»، ويشمل تطوير نظام لإدارة الأصول وتقديم تحاليل لقياس استخدامات الطاقة والمياه وإنتاج النفايات، لتوفير معايير محسنة منخفضة التكلفة أو من دون تكلفة على الإطلاق، وفي الوقت نفسه استكشاف إمكانية الحصول على الاعتراف الدولي للمنشأة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «أصبحت الفرصة متاحة اليوم أمام الشركات في دولة الإمارات لتخفيض تكاليف التشغيل بشكل كبير من خلال تجهيز منشآتها والمرافق الخاصة بها لتحقيق أقصى كفاءة في استخدام المياه والطاقة، ويسرنا أن نجمع من خلال هذه الشراكة بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كل من «مصدر» وشركة ​​​«خدمات إدارة الأعمال» لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء على مثل هذه الخدمات، إلى جانب المساهمة بشكل ملموس في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها دولة الإمارات».

وقال ناصر النبهاني، العضو المنتدب والمدير العام لشركة «إم دي سي» لخدمات إدارة الأعمال: «ستتمكن شركة «إم دي سي» لخدمات إدارة الأعمال من تقديم المزيد من الخدمات والحلول المبتكرة والمستدامة لعملائها عبر شراكتها مع مصدر، حيث سيساهم الجمع بين خبراتنا في مجال إدارة الأصول والتخطيط وخبرة مصدر المختصة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والحفاظ على المياه، في تمكيننا من تقديم خدمة متميزة قد تحقق وفورات كبيرة، وترفع مستويات الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تعزيز الاعتراف الدولي والسمعة المتميزة وتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية لعملائنا».

وقد تأسست شركة «إم دي سي» لخدمات إدارة الأعمال العام 2014 إثر النمو المتواصل الذي حققته مجموعة مبادلة كمنظمة عالمية، وتقدم الشركة حلول خدمات موحدة ومتخصصة عبر قطاعات التكنولوجيا والموارد البشرية والتمويل والمشتريات وإدارة المرافق المتكاملة. وتقدم فرَق إدارة المرافق والمنشآت في الشركة مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك خدمات المرافق الأساسية والخدمات الإضافية وخدمات الأمن وتصميم المكاتب والمنشآت وإدارتها.

ويقدم فريق الاستدامة التابع لشركة «مصدر» خدمات استشارية في مجموعة متنوعة من المجالات التي تشمل خطط عمل استراتيجية الاستدامة والتحليل التشغيلي للطاقة والمياه والتدقيق في كفاءة المباني التي يمكن أن تسهم في تحقيق تخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة والنفقات التشغيلية.

وأعلنت «مصدر» مؤخراً شراكة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء والمجلس الأعلى للطاقة في دبي لتقديم برنامج تدريبي متخصص بتحديث الأبنية. ويوفر البرنامج ورش عمل لردم الفجوة المعرفية المتعلقة بأفضل ممارسات تحديث الأبنية وكفاءة قطاع البناء، والعمل على تفعيل التواصل بين كل المعنيين بهذا القطاع.