الإعلان عن مسارات وقمصان ورعاة «طواف أبوظبي» 2017

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعقد مجلس أبوظبي الرياضي في الساعة السادسة مساء اليوم، مؤتمراً صحفياً موسعاً في ياس مارينا، للإعلان عن مسارات وقمصان ورعاة النسخة الثالثة لطواف أبوظبي كإحدى الجولات العالمية المعتمدة في سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ويشهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى من قبل القيادات والشخصيات المهمة في المؤسسات الحكومية والرياضية، إلى جانب ممثلي الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية واتحاد الدراجات وشركة «أر. سي. إس» للرياضة والفعاليات، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وتتأهب العاصمة لاستقبال النسخة الثالثة لطواف أبوظبي الذي يقام 23-26 فبراير المقبل، امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسختان الأولى والثانية، والتي قادته نحو الارتقاء للروزنامة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وأصبح طواف أبوظبي بحلته العالمية من بين سباقات النخبة التي تشمل 38 سباقاً وتقام في خمس قارات مختلفة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017، وتشهد النسخة الثالثة احتساب نقاط للفائزين بمراحله الأربع لتضاف إلى رصيدهم الإجمالي من النقاط في ختام الموسم.