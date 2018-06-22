قوات الشرعية تحرر مواقع استراتيجية في لحج والبيضاء وصعدة وتعز

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

تمكنت قوات الشرعية اليمنية المسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، أمس، من تحرير عدد من المواقع في محافظة لحج، جنوب اليمن، وسط فرار جماعي لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وقالت مصادر عسكرية إن القوات سيطرت على مناطق دار سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد وجبل البياضي ووادي الهجمة في جبهة طور الباحة المحاذية لمحافظة تعز، عقب اشتباكات عنيفة كبدت الميليشيات خسائر فادحة، كما تمكنت من تحرير جميع مرتفعات القناص والسحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة شمالي لحج والراهدة جنوب تعز، واستعادت الجبل الأحمر الاستراتيجي وعددا من المناطق المحيطة وسط مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن العمري أن القوات شنت هجوماً عنيفاً في شمال وغرب لحج وتمكنت من تحرير عدد من المواقع وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، وقال إن التقدم الميداني جاء تحت دعم مباشر من مقاتلات التحالف التي شنت غارات مركزة على مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهات طور الباحة والشريجة والقبيطة. وأضاف أن هناك عمليات عسكرية قادمة جرى الإعداد لها من أجل الزحف صوب محافظة تعز وكسر حصارها. موضحا أن كسر الحصار سيتم من عدة محاور، وأن عمليات ستنطلق لتحرير مدينة الراهدة التي تعد بوابة رئيسية لفك الحصار عن المحافظة.

وشهدت جبهة مقبنة غرب تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى. وقال مصدر عسكري إن المواجهات تركزت في محيط قرية وتلة الحصن الإستراتيجية الرابطة بين جبهة مقبنة وخط العيار الذي يعد شريان إمداد الميليشيات الانقلابية غرب تعز، موضحاً أن مسلحي الحوثي في الرمق الأخير وسقط تقدم قوات الجيش لتحرير قرية الحصن وخط العيار وصولا لسوق هجدة.

وواصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في عمق محافظة البيضاء. وقال مصدر ميداني إن معارك عنيفة دارت في فضحة بمديرية الملاجم شرق المحافظة، وسط فرار للميليشيات، مؤكدا أن الجيش يتقدم بوتيرة عالية لتحرير مديرية الملاجم من عدة محاور. وتحدث مصدر عن مصرع قيادي حوثي يدعى ماجد عبدالباسط الهادي، وآخر يدعى أبو سيف الأحمدي إلى جانب سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات في المعارك التي شهدتها جبهتا ناطع والملاجم.

وقتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من ميليشيات الحوثي وأصيب العشرات في المعارك العنيفة التي اندلعت بجبهات القتال بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة شمال اليمن. وأشار مصدر عسكري إلى أن معارك عنيفة تشهدها الأودية المتاخمة لجبال مران المعقل الرئيسي لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، وقال إن القوات تحكم سيطرتها على الخط الرابط بين منطقتي مران ومثلث الملاحيظ حرض، وسط تزامن عملية التقدم مع شن مقاتلات التحالف غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للميليشيات.

وقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الميليشيات، غرب محافظة مأرب.‏ وقال مصدر عسكري، إن عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم في مواجهات وقصف مدفعي ‏لقوات الجيش الوطني في جبهة صرواح.‏ وأضاف أنّ المواجهات نشبت بين الجانبين ‏عقب عملية تسلل فاشلة لمجاميع من الميليشيات إلى أحد ‏مواقع الجيش في شمالي الجبهة.‏

وأشاد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي بالانجازات الاستراتيجية والانتصارات الجديدة التي حققها الجيش بدعم المقاومة وقوات التحالف في مديريات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء. وأشار إلى أن أبطال الجيش والمقاومة يحصدون الانتصارات المستمرة في مختلف الجبهات، وخصوصا في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة وفي محافظة صنعاء وصعدة وتعز وحجة، والميليشيات تتلقى الضربات الموجعة والهزائم والانكسارات المتلاحقة في مختلف المناطق والجبهات. وثمّن جهود الأشقاء في دول التحالف بقيادة السعودية ومساندة الإمارات، وتضحياتها في سبيل إسناد القوات المسلحة ومساندة الشعب اليمني ووقفتهم الثابتة في معركة مواجهة الانقلاب الحوثي وصد المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.