1.15 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.15 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 230 مبايعة بقيمة 525 مليون درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 165 مليون درهم، و203 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 360 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 625 مليون درهم، منها 25 رهن أراضٍ بقيمة 385 مليون درهم و 32 رهن فلل وشقق بقيمة 240 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 212 مليون درهم، وأخرى في منطقة اليلايس 2 بقيمة 100 مليون درهم.