فارق الأهداف يطيح الشعب

الشارقة (الاتحاد)

تأهل فريقا الزمالك والعربي للمربع الذهبي للبطولة بعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الأولى، حيث أطاح فارق الأهداف بالفريق المنظم، بعد أن فاز الزمالك على الشعب 31-22، والعربي على منتخبنا الوطني بفارق 10 أهداف، 29-19، وتساوت 3 فرق في النقاط، وهم الزمالك والعربي والشعب، ولكل منهما فوزان وخسارة إلا أن لائحة البطولة الفنية تعاملت مع التعادل بفارق الأهداف، مع الأندية المتساوية في النقاط، وجاء ترتيب المجموعة بتصدر الزمالك، ثم العربي في المركز الثاني والشعب الثالث والمنتخب رابعاً.

وينتظر الفريقان المتأهلان المنافسين الصاعدين من المجموعة الثانية، وتنحصر بين الأهلي المصري والمجمع البترولي الجزائري، بعدما تأهل الفريقان للمربع، فيما كان اللقاء بينهما أمس على صدارة المجموعة.

في الوقت نفسه، تقام اليوم مباريات الترضية، من الخامس إلى الثامن، حيث يلتقي الشعب ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وهو الفريق المجري على المركزين الخامس والسادس، فيما يلعب المنتخب الوطني مع الشارقة في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن في البطولة.