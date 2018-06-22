ميلانيا ترامب تلتقي أطفالاً بعد أزمة فصل عائلات المهاجرين

ماكالين، تكساس (أ ف ب)

اتخذت أزمة فصل أكثر من ألفي قاصر دون أوراق عن ذويهم في الولايات المتحدة منحى غير متوقع مع زيارة ميلانيا ترامب الخميس مركزاً لإيواء أطفال مهاجرين غير قانونيين، بعد سيل الانتقادات التي وجهت إلى زوجها على خلفية سياسة الهجرة التي يتبعها. وأرجأ مجلس النواب من جهته إلى الأسبوع المقبل التصويت على إصلاح قوانين الهجرة الذي من المفترض أن يضع حدا بشكل نهائي لفصل العائلات التي تحتجز بعد عبورها بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك.

وقامت السيدة الأولى بزيارة مفاجئة لمركز إيواء ماكالين، وهي مدينة كبيرة في ولاية تكساس، والتقت على مدى ساعة أطفالا كتبوا مرحبين بها على علم أميركي «أهلا وسهلا». وقالت «إنهم خائفون من دون عائلاتهم».

وتوجهت ترامب إلى العاملين في المركز بالقول «أشكركم لعملكم الشاق، لتعاطفكم ولطفكم مع الأطفال في هذه الفترة الصعبة».

وفي مشهد غير متوقع أيضا، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول مرسوما ينهي فصل الأطفال عن أهلهم بعد توقيفهم على الحدود مع المكسيك تطبيقا لسياسة «عدم التسامح» مع المهاجرين غير الشرعيين.