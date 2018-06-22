جولات مكوكية لأردوغان قبل انتخابات «صعبة» غداً

إسطنبول (وكالات)
يدلي الأتراك بأصواتهم غداً الأحد في انتخابات رئاسية وبرلمانية يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلالها لتمديد حكمه المستمر منذ 15 عاماً، وتولي سلطات جديدة واسعة يقول إن البلاد تحتاجها للتعامل مع المخاطر الاقتصادية والأمنية.
وتضع هذه الانتخابات الصعبة، المستقبل السياسي لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم على المحك أمام معارضة موحدة ومتوثبة هذه المرة وسط تباطؤ اقتصادي قد يكون من مصلحتها. فيما تشير استطلاعات الرأي إلى صعوبة التكهن بالنتائج، لكنها قد لا تكون مرضية للحزب الحاكم.
|
وأضاف، «إنني أثق في شعبي، إنني أحب شعبي، وسيعطي شعبي الرد اللازم للمعارضة يوم الأحد». وقال أردوغان، إنه سيخفض بشدة عدد الوزارات إلى 16 وزارة، وسيسرع وتيرة عملية اتخاذ القرار في الحكومة المقبلة إذا فاز في الانتخابات التي تؤذن بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي.
|