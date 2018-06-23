الكوريتان تناقشان مسألة لم شمل العائلات

سيؤول (أ ف ب)

التقت منظمتا الصليب الأحمر لدى الكوريتين أمس، لمناقشة استئناف لقاءات العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953)، وتعد هذه الخطوة آخر مثال على حالة الوفاق في شبه الجزيرة.

وكان النزاع الذي أدى إلى تقسيم شبه الجزيرة، تسبب بانفصال ملايين الأشخاص قبل حوالى 70 سنة.

وقد مات معظمهم دون أن يتمكنوا من رؤية ذويهم، ولا حتى الحصول على أخبار عنهم. فكل الاتصالات عبر الحدود بين المدنيين ممنوعة. وخلال قمتهما في أواخر أبريل، اتفق الزعيم الشمالي كيم جونج أون والجنوبي مون جاي إن، على أمور عدة منها استئناف لقاءات العائلات، التي كان آخرها في 2015. وما زال على قيد الحياة 57 ألف شخص فقط مسجلون لدى الصليب الأحمر الكوري الجنوبي لرؤية أقاربهم. وتفوق أعمار معظمهم 70 عاماً.

وحتى لو عقدت الاجتماعات، فسيتم اختيار حوالى مئة شخص فقط من المشاركين من الجانبين.

وغالباً ما تكون هذه اللقاءات مشحونة بالعواطف ولا يسمح لهم سوى بثلاثة أيام غياب مستمر منذ عقود، وينتهي الحدث بفراق جديد قد يكون نهائياً هذه المرة.

وفي أعقاب بعض اللقاءات غير المنتظمة بدأت سياسة لم الشمل بصورة فعلية في 2000، في أعقاب قمة تاريخية بين الكوريتين. وفي البداية، كانت تعقد كل سنة، ثم أصبحت نادرة جداً بسبب التوترات واستخدمت بيونج يانج سياسة لم الشمل ورقة مساومة سياسية، رافضة عقد لقاءات منتظمة أو تعمد إلى إلغائها في اللحظة الأخيرة.