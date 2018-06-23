الكوريتان تناقشان مسألة لم شمل العائلات

سيؤول (أ ف ب)
التقت منظمتا الصليب الأحمر لدى الكوريتين أمس، لمناقشة استئناف لقاءات العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953)، وتعد هذه الخطوة آخر مثال على حالة الوفاق في شبه الجزيرة.
وكان النزاع الذي أدى إلى تقسيم شبه الجزيرة، تسبب بانفصال ملايين الأشخاص قبل حوالى 70 سنة.
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وحتى لو عقدت الاجتماعات، فسيتم اختيار حوالى مئة شخص فقط من المشاركين من الجانبين.
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وفي أعقاب بعض اللقاءات غير المنتظمة بدأت سياسة لم الشمل بصورة فعلية في 2000، في أعقاب قمة تاريخية بين الكوريتين. وفي البداية، كانت تعقد كل سنة، ثم أصبحت نادرة جداً بسبب التوترات واستخدمت بيونج يانج سياسة لم الشمل ورقة مساومة سياسية، رافضة عقد لقاءات منتظمة أو تعمد إلى إلغائها في اللحظة الأخيرة.