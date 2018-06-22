ميركل: ملتزمون بدعم لبنان وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بيروت (وكالات)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، التزام بلادها بدعم لبنان وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضحت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة سعد الحريري، «هدفنا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وألمانيا»، مشيرةً إلى أن «لبنان هو نقطة انطلاق جيدة للأنشطة في المنطقة».

وأعلنت أن «ألمانيا التزمت بدعم لبنان ومساعدته» مضيفةً أن «مؤتمر/سيدر/ يقدم أساساً جيداً للتعاون». وتابعت المستشارة الألمانية «إن لبنان يواجه ظروفاً صعبة، وهو نموذج لتعايش الأديان أمام بلدان العالم»، مضيفةً «نحن ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة». وأضافت «نريد أن نساعد في الوصول إلى حلّ سياسي في سوريا لتأمين عودة النازحين»، مشدّدةً على «عودة النازحين فور توافر الظروف المناسبة لهذه العودة».

وقالت، «يجب تقديم المساعدة للبنان لأن مهمة استقبال النازحين صعبة على بلد مثل لبنان، وقلت للمسؤولين إن الحل هو بالتنسيق مع المنظمات الدولية للوصول إلى اتفاق». من جهته، أعلن الحريري، «أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بكل اصلاحات مؤتمر سيدر»، مشيراً إلى أنه ناقش مع ميركل «الدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا لمساعدة لبنان»، وقال إن «الحل الدائم والوحيد للنازحين السوريين هو في عودتهم إلى سوريا بشكل آمن وكريم».

وأضاف، «من واجب لبنان استقبال النازحين ولبنان لا يسعى إلى أن يأخذ أموالاً للنازحين، ونحن ننظر بحل شامل للنهوض باقتصادنا». وتابع الحريري «نريد النهوض بالاقتصاد، ولا يمكن على اللبنانيين أن يتحملوا هذا العدد من النازحين من دون أن يكون هناك نمو للاقتصاد اللبناني، الذي يفتح المجال لفرص عمل، وتعزيز القطاع الخاص الذي هو المشغل الأول للشباب اللبناني، وهذا سيؤدي إلى حل للوضع الاقتصادي وارتياح في البلد».