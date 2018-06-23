الجيش السوري يدك درعا بالبراميل المتفجرة

عواصم (وكالات)

استأنف الجيش السوري قصف مواقع المعارضة بالبراميل المتفجرة حيث استهدفت مروحيات النظام أمس منطقة درعا جنوب غرب سوريا بـ12 برميلا متفجرا، في أول استخدام لهذا النوع من الذخيرة هناك منذ نحو عام.

ويمثل ذلك تصعيدا في هجوم بدأه الجيش قبل أيام في المنطقة التي تقع شمال شرقي درعا، وشمل حتى الآن قصفا مدفعيا واستخداما محدودا للقوة الجوية. وتواصل قوات النظام السوري قصفها المكثف على قرى وبلدات ريف درعا الشرقي، للأسبوع الثاني على التوالي.

وقالت مصادر طبية في محافظة درعا إن ثلاثة مدنيين قتلوا فيما أصيب عدد آخر بإلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على مدينة الحراك، فضلا عن إلقائها عدة براميل على بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي.

واستهدفت مقاتلات حربية سورية بالصواريخ الفراغية الأحياء السكنية في بلدة بصر الحرير وبلدة المجيدل بمنطقة اللجاة بريف درعا الشرقي.