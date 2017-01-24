منتخب اليد..؟ علامة استفهام في «دولية محمد بن خالد»

رضا سليم (الشارقة)

أنهى منتخبنا الوطني لكرة اليد، الدور الأول من بطولة محمد بن خالد الدولية في المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى بعدما تلقى الهزيمة الثالثة، ولم يستطع أن يحقق أي فوز أمام أندية وليس منتخبات، ليترك المنتخب علامة استفهام كبيرة مع بداية مشوار الإعداد للتصفيات الآسيوية المقبلة، العام المقبل والمؤهلة لمونديال ألمانيا والدانمارك، وكان المنتخب قد خسر أمام الشعب والزمالك والعربي القطري!

وجاءت مشاركة المنتخب في البطولة دون إعداد ولم يتجمع سوى يوم واحد، فيما لم يلعب أي مباراة طوال 355 يوماً، حيث كانت آخر مرة لعب فيها يوم 27 يناير 2016 في البطولة الآسيوية بالبحرين، وكانت المواجهة أمام عمان وهي التي حقق فيها المنتخب المركز السابع، وتوجد العديد من العقبات أمام المنتخب وإعداده للبطولة الآسيوية المقبلة، ويبدو أن السيناريو سوف يتكرر ويبدأ المنتخب الإعداد قبل شهر من البطولة.

وقال راشد سيف رئيس لجنة المنتخبات الوطنية «المنتخب لعب في البطولة دون إعداد وحرصنا أن يتم تجميع اللاعبين من أجل المرحلة المقبلة، ونحن نتعامل مع البطولة ليس بحثاً عن الفوز بقدر تحقيق الانسجام بين اللاعبين، والحقيقة أن الجميع كان يراهن على تجمع المنتخب، وبالفعل كان هناك التزام من اللاعبين ووصل العدد إلى 20 لاعباً، وهو تأكيد على رغبة اللاعبين للتجهيز للبطولة الآسيوية من الآن، وبالتأكيد لم يكن هناك تركيز على نتائج المباريات بقدر ما يجرب المدرب للوصول إلى تشكيلة ثابتة».

وأضاف «مشكلة التفرغ الرياضي أثرت بالسلب في البرنامج وهو ما جعل الأمر صعباً ودخلنا البطولة مباشرة»، مؤكداً أن التفرغ مشكلة من مشاكل عديدة «ونحتاج إلى الجلوس على الطاولة مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لحل كل مشاكلنا، خاصة مشكلة المخصصات المالية، فليس من المعقول أن يحصل مدرب المنتخب على راتب 12 ألف درهم فقط لمجرد أنه مدرب ليس متفرغاً، كما أن المخصصات المالية من الهيئة للتعاقد مع المدربين ضعيفة للغاية ولا تمكننا من التعاقد مع مدرب خبير، رغم أننا نبحث الآن عن مدرب يعمل مديراً فنياً للمنتخب الأول ومشرفاً على قطاع المراحل السنية، خاصة الشباب والناشئين، ولدينا الآن جهاز فني لمنتخب الناشئين نركز عليه لأنه سيكون المستقبل لكرة اليد الإماراتية».