«الاحترام» منح عُمان بطاقة النهائي بجدارة

حققنا المطلوب وصعدنا إلى النهائي، هذا هو الأهم، رغم الشوط الثاني السيئ الذي قدمه عُمان في الجانب الهجومي، وتراجع الفريق إلى لدفاع أمام الهجوم الضاغط للبحرين، ولكن دانت السيطرة والأفضلية لعُمان في مجمل المباراة، كما فرض تفوقه وسيطرته الكاملة على الشوط الأول، وتقدم بهدف، وفي الشوط الثاني استطاع فيربيك أن يصل بالمباراة إلى بر الأمان، ويحافظ على التقدم.
من أبرز ما يمكن الإشادة به في صعود المنتخب العُماني إلى نهائي «خليجي 23»، هو احترام المنافس، وهو السبب في التعامل التكتيكي الجيد مع البحرين، وتحقيق الأفضلية أمامه، وقطع كل الطرق إلى مرمانا، مقابل فرض الرقابة على مفاتيح لعب «الأحمر» البحريني.
في الشوط الأول، مالت الأفضلية لمنتخب عُمان، الذي سيطر على الملعب، ومنع أي انطلاقات خطرة للبحرين، في ظل تراجع «الأحمر» للدفاع واصطفاف لاعبي عُمان جيداً، وتحقق المطلوب بهدف التقدم وإن جاء بخطأ فردي لدفاع البحرين، وهذه النوعية من المباريات، يجب أن تستغل خلالها أي فرصة متاحة، وهو ما حدث بالفعل، وبعد التأخر تخلى منتخب البحرين عن حذره، وتقدم للهجوم الضاغط.
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شكر
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وجهت جماهير البحرين الشكر إلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تقديراً لدوره في وصولها إلى الكويت لمؤازرة «الأحمر» أمام عُمان، ورفعت لافتة كبيرة بمدرجات استاد جابر الدولي، مكتوباً عليها «شكراً ناصر بن حمد».
وكان الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وجه بتخصيص طائرات لنقل الجماهير للكويت، ووصلت صباح أمس 12 طائرة، بجانب الحافلات، وقامت اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع اتحاد الكرة بتوفير كل متطلبات الجماهير.