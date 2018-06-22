جوبا تستبعد انضمام مشار للحكومة

أديس أبابا (وكالات)

اتخذت محادثات السلام في جنوب السودان منحى سيئاً، أمس، عندما بدا أن الرئيس سلفا كير يسعى إلى تهميش زعيم المتمردين رياك مشار وإنْ وافق على عقد لقاء جديد معه الاثنين في الخرطوم.

وكان اجتماع بين الرجلين مساء الأربعاء أثار آمالاً في إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي قريباً.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبيي الذي يرأس الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) المنظمة الإقليمية التي تسعى إلى إحياء عملية السلام، صوراً لأبيي ومشار وكير وهم يتعانقون.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي في مؤتمر صحفي أمس في أديس أبابا، إن حكومة جوبا «نفد صبرها» من زعيم المتمردين رياك مشار. وأضاف «نفد صبرنا من رياك مشار، من الأضرار التي سببها لأهل جنوب السودان».

وقال ماكوي «بصفتي جنوب سوداني، نقول كفى وإذا كان مشار يريد أن يصبح رئيساً فما عليه إلا انتظار الانتخابات».

وكان مشار وصف في بيان اللقاء بالودي. لكن صرح بأن «الأسباب العميقة للنزاع» تتطلب «وقتاً»، مضيفاً أن أسلوب مساعي السلام الحالية «غير واقعي».

واتهم ماكوي زعيم المتمردين بأنه حاول طوال حياته المهنية القيام بانقلابات، معتبراً أنه لهذا السبب لا مكان له في حكومة وحدة في البلاد.

وقال «لا نريد سياسياً». لكن الحكومة وافقت على طلب رؤساء الدول الأعضاء في «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيجاد) المنظمة الإقليمية التي تسعى إلى تحريك عملية السلام منذ أشهر، المشاركة في لقاء جديد بين مشار وكير الاثنين في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال ماكوي «إنه قرار لرؤساء دول (إيجاد) وسنحترمه».