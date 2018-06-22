«النفط الليبية»: قوات حفتر تؤمن ميناءي رأس لانوف والسدر.. والعمل خلال يومين

عواصم (وكالات)

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر استعادت السيطرة على ميناءي النفط الرئيسيين رأس لانوف والسدرة قائلاً، إنه يأمل أن تستأنف العملية خلال «اليومين المقبلين». وقال مصطفى صنع الله، إن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يومياً من الإنتاج إثر غلق الميناءين بسبب اشتباكات بين الجيش الوطني وفصائل مناوئة. واستعاد الجيش الوطني الليبي السيطرة على الميناءين أول أمس الخميس إثر قتال عنيف، وذلك بعد أسبوع من انسحابه أمام هجوم شنته مجموعات مسلحة مناوئة لحفتر. وأبلغ صنع الله الصحفيين قبيل اجتماع أوبك في فيينا قائلاً «فقدنا 450 ألف برميل يومياً في الأيام الثمانية أو التسعة الأخيرة ومن المأمول خلال اليومين المقبلين أن نستطيع استئناف العمليات». وقال إن حريقاً اندلع بصهريج تخزين ثالث في رأس لانوف يوم الخميس قد تم إخماده.

كانت النيران اندلعت في صهريجي تخزين آخرين في رأس لانوف في وقت سابق من القتال مما أحدث أضراراً بالغة.

وتراجع إنتاج النفط الليبي إلى ما بين 600 و700 ألف برميل يومياً بسبب إغلاق الميناءين.

من جانبه قال محمد الوداني من مديرية أمن رأس لانوف الليبية إن هدوءا ساد منطقة الهلال النفطي أمس، بعد يوم من الاشتباكات العنيفة بين الجيش الليبي وقوات إبراهيم الجضران التي كانت تتمركز بمنطقة الهلال النفطي.

وقال شهود عيان من منطقة راس لانوف الليبية، إنه بدأت صباح أمس، عودة بعض المدنيين الذين نزحوا نتيجة الاشتباكات في المنطقة مع عوده الحياة تدريجياً، وسط مخاوف من عودة المجموعات المسلحة إلى المنطقة. وقتل نتيجة هذه الاشتباكات 16 جندياً من الجيش وتم اسر 23 من قوات إبراهيم الجضران ومقتل عدد منهم واستعادة دخائر وآليات تركتها هذه الجماعات خلفها، بحسب ما صرح به الناطق العسكري العميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي مساء الخميس. وأوضح العميد المسماري أن المناطق التي تم السيطرة عليها هي مناطق السدرة ورأس لانوف وبن جواد وهذه المناطق التي تتمركز فيها أكبر المواني والشراكات النفطية.