زيارة ملكية بريطانية «غير مسبوقة» لإسرائيل وفلسطين

القدس المحتلة (وكالات)

يقوم الأمير وليام، أول عضو بالعائلة المالكة في بريطانيا، بزيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد 70 عاماً من انسحاب القوات البريطانية من الأراضي الفلسطينية وذلك يوم الاثنين المقبل.

وسيقوم وليام (36 عاماً) حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ولاية العرش بالزيارة التي تستمر ثلاثة أيام من دون زوجته كيت وأطفالهما الثلاثة. وسيقيم في فندق الملك داود بالقدس، والذي كان يوماً ما مقر السلطة البريطانية، حيث قتل متطرفون يهود أكثر من 90 شخصاً في تفجير في عام 1946.

تأتي زيارة وليام بناء على طلب الحكومة البريطانية. وكانت السياسة البريطانية قبل الآن تقوم على عدم القيام بزيارة ملكية رسمية إلى أن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال جيسون ناوف، مسؤول اتصالات الأمير، إن الزيارة غير سياسية فيما يسمح «بإلقاء الضوء على أهل المنطقة.. ثقافاتهم وشبابهم وتطلعاتهم وتجاربهم».