البرتغال تعيد توطين 400 لاجئ مقيمين في مصر

القاهرة (د ب أ)

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أمس بأن البرتغال طرحت برنامج إعادة توطين نحو 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019. جاء تصريح أبو زيد، رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن الأنباء المتداولة حول إمكانية استقبال البرتغال للاجئين مقيمين في مصر.

وأضاف أبو زيد أن هذا التعاون المثمر مع البرتغال يأتي في إطار الحوار المؤسسي القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والمساعي التي تبذلها مصر مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة توطين عدد من اللاجئين المقيمين في مصر، تأكيدا على مبدأ المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين مختلف الدول في مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين باعتبارها قضية عالمية.

وأوضح أبوزيد، أن المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي قد أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين الجانبين في ديسمبر 2017، والذي تضمن التوصية بقيام الدول الأوروبية بإعادة توطين أعداد من اللاجئين المقيمين في مصر، تقديراً للمسؤولية والأعباء التي تتحملها باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها، حيث قامت بالفعل كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا بإعادة توطين مئات اللاجئين، تنفيذاً لهذه التوصيات، وتفعيلاً لبرنامج التعاون القائم.