مستشارو ترامب يبحثون مع نتنياهو خطة للسلام

تل أبيب، واشنطن (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أن كبار مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وأحدهما صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، بحثا مفاوضات السلام والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في اجتماع عقد أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمر أربع ساعات.

ويجري كوشنر وجاسون جرينبلات المبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات الدولية محادثات في إسرائيل اليوم السبت، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن البيت الأبيض يسعى للتوصل لإجماع دولي في الآراء بشأن خطة سلام إقليمية. ووفقا لمتحدث باسم القنصلية الأميركية، لا توجد اجتماعات مقررة مع القيادة الفلسطينية.

وذكر البيت الأبيض، أن الوفد الأميركي الذي يضم السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بحث «سبل تخفيف الوضع الإنساني في غزة، مع الحفاظ على أمن إسرائيل». ووفقاً للبيان الصادر من واشنطن، «بحثوا إضافة إلى ذلك الالتزام المتواصل لإدارة ترامب وإسرائيل لتعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تقترب من إطلاق خطة سلام في الشرق الأوسط، وهى خطة قال ترامب، خلال حملته للرئاسة، إنه سوف يركز عليها.

وتراجعت الآمال بشأن موافقة الفلسطينيين على أي خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة العام الماضي، عندما أعلنت أميركا أنها ستنقل سفارتها إلى القدس. ومن حينها قطع الفلسطينيون الاتصالات مع البيت الأبيض.

وتأتي زيارة كوشنر وجرينبلات لإسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية، حيث زارا الأردن والسعودية وقطر ومصر. وتركزت زياراتهم على تقديم مساعدات لقطاع غزة.

وأصدر مكتب نتنياهو بياناً مشابها يشير إلى صنع السلام الإسرائيلي الفلسطيني المرتقب بشكل أعم بوصفه «العملية الدبلوماسية». وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يريدون أن تتضمن أي مفاوضات جديدة مشاركة واسعة مع القوى العربية.