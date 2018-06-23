المسماري: الجيش الليبي أفشل مخطط قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد الجيش الليبي، أنه «أفشل المشروع القطري في ليبيا»، وذلك بعد أن نجح في تحرير منطقة الهلال النفطي من الميليشيات المتشددة. وقال الناطق باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري إن القوات المسلحة الليبية حررت «هذه المنطقة بالكامل، التي تساوي قطر تقريبا 5 مرات»، لافتا إلى أنها «قامت بتدمير مشروع قطر الحديث في ليبيا». ويعد الهلال النفطي، الحوض النفطي الأغنى في ليبيا، كونه يمتد لأكثر من 200 كلم، ويحتوي على 80 في المائة من الثروة النفطية.

وفي ليبيا، ومنذ العام الماضي أعلن الجيش الليبي عن استعادة مدينة بنغازي بالكامل من تنظيم القاعدة، إضافة إلى تحريره محافظة الجفرة بالكامل، ومدنا عدة منها درنة وصبراته والزاوية.

من جانبه قال الدكتور عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، إن تدمير سرايا القاعدة المدعومة من قطر والاستمرار في استئصالها يجب أن يشمل جميع بؤر الإرهاب في جميع أنحاء ليبيا، وأن يشمل أيضا الشبكات اللوجستية والإدارية والمالية والمصرفية الداعمة للإرهاب.