موقع أميركي: «قناة سلوى» ومزيد من العزلة لقطر

شادي صلاح الدين (لندن)

ركزت وسائل الإعلام العالمية على عزم المملكة العربية السعودية حفر قناة شرق البلاد على الحدود مع قطر، وهو ما يحول شبه الجزيرة الصغيرة إلى جزيرة كاملة من دون أي حدود برية مع جيرانها، التي عملت لسنوات على زعزعة استقرارهم والتدخل بشكل كامل في أمورهم.

وذكر موقع «مينت بريس نيوز» الأميركي الذي يتخذ من ولاية مينيسوتا مقرا له أن قطر شبه جزيرة، ولكنها تشترك في نحو 37.5 ميل (60 كيلومتراً) مع السعودية في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة على بعد 100 ميل من الخليج العربي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت خطواتها في خطط طموحة لحفر قناة بمحيط 200 ميل، وعمق ما بين 10 إلى 15 متراً، وهو ما يحول قطر إلى جزيرة، ويعني المزيد من العزلة لها.

وأكد الموقع أن القطريين لا يملكون قولاً في تحديد المصير الجغرافي لبلادهم، لافتا إلى أن السعودية تخطط إلى إقامة قاعدة عسكرية على طول حدود القناة.

ونقل الموقع عن مصادر إقليمية أن مشروع قناة سلوى البحرية «متاح حالياً لتقديم العروض من بين خمس شركات دولية متخصصة في حفر القنوات، مع إغلاق العطاءات يوم الاثنين المقبل»، مشيرا إلى أن المشروع الذي سيتم منحه خلال 90 يوماً، تقدر تكلفته بنحو 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).