جولة عجمان الثانية للدراجات تنطلق في أبريل

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن موعد إقامة جولة عجمان الثانية للدراجات في 7 أبريل المقبل، وذلك بالتعاون مع مصرف عجمان وستة من أفخم فنادق الإمارة وشرطة عجمان والدفاع المدني ومجموعة 32.

يقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرتي التنمية السياحية والأراضي والأملاك في عجمان، وتمت زيادة مسافة السباق هذا العام إلى 102 كم، مع الإغلاق التام للطرق التي يسلكها الدراجون، انطلاقاً من كورنيش عجمان، ومروراً بجميع أنحاء الإمارة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي للحدث الذي عقد في فندق فيرمونت عجمان صباح أمس، كما تم الكشف عن إدراج سباق جديد آخر لمسافة 52 كم مخصصاً لمواطني دولة الإمارات، وذلك لتشجيع الاهتمام والمشاركة في رياضة ركوب الدراجات وتعزيز مكانة الإمارات عامة، وعجمان خاصة كمركز لمحترفي وهواة الدراجات، وكذلك لحديثي العهد في هذه الرياضة.

ويقام في تمام الساعة 4 من مساء ذات اليوم سباق خيري لمسافة 7 كم سيكون متاحاً لجميع الدراجين والزوار والمقيمين الراغبين في الاستمتاع بالحدث وبمناظر مدينة عجمان الخلابة، وسيعود ريع هذا السباق إلى الشريك الخيري «مؤسسة الجليلة».