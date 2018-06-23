محكمة أميركية تستدعي شقيق أمير قطر بتهمة قرصنة بريد إلكتروني

أبوظبي (مواقع إخبارية)

نقل موقع «قطريليكس» المعارض المتخصص في نشر فضائح النظام القطري، عن الناشط الأميركي من أصل سوري، محمد سمان، صدور «أمر رسمي من المحكمة في كاليفورنيا موجه إلى محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق تميم أمير قطر بوجود قضية قانونية ضده بصفته «مُتهماً» بقرصنة إيميلات إيليوت برويدي وعليه الرد قانونياً خلال مهلة 21 يوماً أو سوف يتم الحكم عليه غيابياً.

وقال محمد سمان في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» معقباً على القرار: «أول شيء خطر في بالي عندما رأيت أمر استدعاء محمد بن حمد آل ثاني شقيق الشيخ تميم أمير قطر للمثول أمام المحكمة في أميركا في قضية إيليوت برويدي، تذكرت المحاكم القطرية وكيف يتم فبركة قضية كيدية بوثائق مزورة والحكم غيابياً في (كعبة المضيوم) على متهم بريء وهو لا يعلم شيئاً عن قضيته». ونشر الناشط السوري ما قال إنه «التوكيل القانوني لمحامي الدفاع عن كيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص فرع شركة جلوبال ريسك أدفيزرز» في قطر والذي يتهمه إيليوت برويدي بأنه متورط مع شريكه ديفيد باول ضابط المخابرات الأميركي بقضية القرصنة وتسريب الإيميلات المنظورة حالياً في محكمة كاليفورنيا. وأكد سمان أنه حصل حتى الآن على 150 وثيقة رسمية مسجلة بمكتب الأمن القومي في وزارة العدل الأميركية بخصوص تعاقد قطر مع شركات الاستشارات السياسية والدعاية والإعلان في أميركا. وقال: «المعلومات كثيرة ومذهلة بالفعل، سأحاول نشر ملخص عنها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله»، مضيفاً « تمكنت حتى الآن من إنجاز توثيق أرشيف معلومات شامل لحوالي 300 من المصادر الأميركية عن الأزمة الخليجية مع قطر خلال السنة الماضية ومنها: سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإعلامية وقانونية، وقد تم تصنيفها ودراستها وتحليلها بطريقة منهجية لتقييم مستوى المخاطر». يشار إلى أن إليوت برويدي، وهو رجل أعمال أميركي وجامع تبرعات للحزب الجمهوري ومقرب من الرئيس ترامب، قد وسع دعاويه القضائية بحق المسؤولين في قطر متهمًا إياهم باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائله.