دعوى قضائية ضد قطر في تونس

ساسي جبيل (تونس)

يستعد عدد من المحامين التونسيين إلى رفع دعوى قضائية ضد نظام «الحمدين»، بعد جمعهم بالتعاون مع بعض النواب في البرلمان وناشطي المجتمع المدني، لأدلة وبراهين حول تورط نظام «الحمدين» وحركة النهضة فى التغرير بالشباب التونسى والدفع بهم الى بؤر التوتر في المنطقة وسقوط عددهم منهم قتلى نتيجة لذلك.

كما اعتمد المحامون الذين تبنوا القضية ويحرصون على تقديمها للسلطات التونسية، قبل تدويلها على الأدلة التي جمعوها خلال لقاءاتهم ببعض الشباب التونسى الذين حاربوا في صفوف التنظيمات الإرهابية والمحبوسين بالسجون السورية.

وقال أحد المحامين المعنيين برفع القضية، إن اللجنة البرلمانية للتحقيق في ملف تسفيرِ الشباب للقتال تمكنت من خلال تلك المعلومات الأمنية والاستخباراتية من التوصل إلى نتيجة مفادها أن سفرهم لم يكن بشكل منفرد، وإنما تقف وراءه قوى كبرى في قطر، وشبكات منظمة وأحزاب مثل حركة النهضة وجمعيات مثل «قطر الخيرية» والتي كلها تعمل على مستويات عدة، بدءاً بالتأثير الإعلامي لقنوات قطرية تتقدمها قناة «الجزيرة» وأخرى مدعومة من نظام «الحمدين» فضلاً عن شخصيات تعمل على بث الفتن والتفكير التكفيري ممن استضافتهم حركة النهضة لزيارة تونس، وصولاً إلى الدعم المالي واللوجستي من قطر.

وأشار إلى أن هناك أموالاً طائلة وضخمة جداً تم تحويلها من قطر الداعمة للإرهاب لبعض الجمعيات الخيرية في تونس لتمويل تسفير الشباب، موضحا أن أطرافا من حركة النهضة دعت الشباب التونسي الى السفر لسوريا والعراق وليبيا للقتال، لافتا الى أن هناك ثلاث جهات متورطة في هذه القضية وهي قطر الراعية الرسمية للإرهاب وحركة النهضة والجمعيات الخيرية الممولة والمدعومة من نظام «الحمدين»، مضيفا إلى أن كل هذه الحقائق رواها شهود عيان وأهالي الشباب الذين تورطوا في القتال.

وأضاف أن كل المعلومات والمعطيات المتوافرة في الملف المعد من قبل مجموعة المحامين التونسيين تؤكد أن قطر دفعت الأموال الضخمة لتدريب وتجنيد الشباب التونسي على القتال، فيما عملت «الجزيرة» من خلال تقاريرها المفبركة عن الأوضاع في سوريا على تأجيج مشاعر الشباب، مشيراً إلى أن عمليات تسفير الشبان التونسيين لبؤر التوتر وخاصة منها سوريا، تم عبر مطار تونس «قرطاج» الى تركيا.