المعارضة القطرية: نظام الدوحة مستمر في نهب ثروات القطريين

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت المعارضة القطرية، أن نظام الدوحة مستمر في نهب مدخرات الشعب القطري وحقوقه من الثروات الموجدة في بلاده، مطالبة بإطلاق مبادرة دولية تضع حداً لتسلط نظام تميم على القطريين الشرفاء. وشددت على أن عمليات النهب اليومية الذي يتعرض لها الشعب القطري تحت شعار مساعدات خارجية أو استثمارات مع شركات قابضة أسست حديثاً، ليست إلا غطاء لسد الخسائر المادية الفادحة التي تعرضت لها شركات تميم الخاصة ومافياته.

وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر» : «إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستفتح تحقيقاً حول حرية تدفق الغاز الذي يبيعه النظام القطري داخل أوروبا، يأتي مع استمرار نهب هذا النظام لمدخرات شعبنا وحقوقه من الثروات الموجدة في قطر الحبيبة». وأضافت «إئتلاف المعارضة القطرية يطالب الحريصين الصادقين على حرية الشعوب وضمان حصولها على حقوقها، أن يبادروا إلى إطلاق مبادرة دولية تضع حداً لتسلط نظام تميم على القطريين الشرفاء». ومضت تقول «إن عمليات النهب اليومية الذي يتعرض لها شعبنا تحت شعار مساعدات خارجية أو استثمارات مع شركات قابضة أسست حديثاً، ليست إلا غطاء لسد الخسائر المادية الفادحة التي تعرضت لها شركات تميم الخاصة ومافياته». وقالت «ونكرر تحذيرنا لهذا النظام وأدواته المالية والاقتصادية في الداخل، بالكف عن التصرف بالأموال والودائع التي وضعها القطريون وأفراد الجاليات في البنوك من أجل تغطية النقص في العملة الصعبة». وأكدت أن «النظام المصرفي العالمي والقوانين الدولية التي ترعاه يجب أن يضمنوا الحماية للمودعين في قطر، ونؤكد أن التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية رقابية عالمية ليست إلا جزء بسيط من الحقائق المخيفة من ما يرتكبه هذا النظام القمعي».