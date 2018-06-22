بطولة جمال الخيل تقام في فرنسا مربط عجمان يشارك في «منتون» الدولية



تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018 عجمان (وام) يشارك مربط عجمان بمجموعة مميزة من خيوله للمنافسة على ألقاب بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية بفرنسا التي تنطلق اليوم وتعد من أبرز بطولات أوروبا. وتأتي مشاركة المربط للحفاظ على النتائج الطيبة التي سجلها خلال هذه البطولة في السنوات الماضية، وكذلك مواصلة للبداية القوية لخيول المربط في أول مشاركاته الأوروبية خلال هذا الشهر عبر بطولة براغ التي أقيمت في جمهورية التشيك وحققت خلالها ثلاثية ذهبية. وكان نجم مربط عجمان «جلاردو جي» قد توشح بذهبية الأمهار في نسخة بطولة منتون في العام 2016 وخطفت خيول عجمان الأضواء خلال بطولة منتون في العام 2013، والتي تم فيها تكريم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بلقب أفضل مدرب ومالك في البطولة. وحصدت المهرة «ع ج اسياد» فضية المهرات خلال تلك النسخة من البطولة، وحصلت المهرة «عجمانية او اس» على البرونزية، ونال «بناريا بن بلوان» اللقب البرونزي في فئة الأفراس. وكانت خيول المربط قد استهلت موسم بطولات الجمال الأوروبية باكتساحها لألقاب بطولة براغ الدولية التي أقيمت يومي 9 و10 الشهر الجاري بالعاصمة التشيكية براغ، وحققت ثلاثية ذهبية خلال البطولة التي شهدت مشاركة أفضل المرابط في العالم كما نالت خيول عجمان أيضاً ميدالية فضية وأخرى برونزية. ومنحت المهرة «سلطانة العرجاء» ابنة الفحل «ايه جبريكاو» والفرس «جي ايه برديتا» البطولة الذهبية للمهرات وتوشحت رفيقتها الفرس «باسندرا ستيمو سيكو» التي تنحدر من الفحل «عجمان مونسكيون» والفرس «ام ايه سكارلت» باللقب الذهبي للأفراس ونالت الجميلة «ع ج براري» ابنة «فيرفالدي» والفرس «لابيلي فيرساك اف ار» المركز الرابع في نفس الفئة وحصل الفحل «انتاريوس او اس» ابن «ار اف اي فر يد» والفرس «عجمان» على اللقب الفضي للفحول ولمعت أمهار مربط عجمان خلال بطولة الأمهار حيث توج بالذهب «ع ج ايلاف» ابن الفحل «ع ج مردان» والفرس «ايسترلا» ونال رفيقه «ع ج ردمان»، وهو أيضاً ابن الفحل «ع ج مردان» والفرس «ع ج رهيفة» اللقب البرونزي لنفس الفئة. وأكد خالد غانم مدير المربط أن كل النجاحات التي ظلت تحققها خيول المربط جاءت نتيجة طبيعية للدعم الكبير والرعاية من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وأضاف: خيول المربط في قمة الجاهزية لبطولة منتون والمحافظة على سجلها الطيب في هذه البطولة، وكذلك امتداد للنتائج المميزة التي تحققت خلال هذا الشهر في عبر بطولة براغ الدولية. وتابع: بطولات الإمارات أصبحت محطات مهمة للتألق الخارجي لخيولنا، حيث أصبح الإنتاج المحلي يتمتع بجودة عالية مطلوبة في كل مكان بعد النتائج المميزة والإنجازات الكبيرة التي ظلت تحققها.