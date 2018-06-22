مال الله: لدي عروض والأولوية لـ «الصقور» ​

رأس الخيمة (الاتحاد)​

أكد أحمد مال الله مهاجم فريق الإمارات أنه ينظر بتقدير كبير إلى مستقبله مع «الصقور» ويضع هذا الخيار ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة رغم العروض التي حصل عليها من أندية عدة بدوري الخليج العربي، موضحاً أنه كان يتمنى أن يكون التقييم من إدارة النادي أفضل من العرض الذي حصل عليه لتجديد عقده مع الفريق لموسم آخر وسيكون سعيداً لو تابع مشواره مع النادي الموسم المقبل، كما أن تقديره لن يختلف في حال رحل إلى نادٍ جديد لأنه يضع في تقديره الاحترام الكبير الذي حظي به من النادي والجماهير في الفترة الماضية.​

وأضاف: كانت هناك مشاورات مع إدارة النادي بشأن مستقبلي مع الفريق وقدموا لي عرضاً لدراسته والرد عليه تمهيداً للانتقال إلى الخطوة التالية والأمور تراوح مكانها في الوقت الحالي، وأتمنى أن تكون الأمور جيدة في الفترة المقبلة حتى أتمكن من تحديد مصيري بالبقاء مع الفريق أو الانتقال إلى نادٍ جديد، وفي الحالتين فإنني أنظر إلى رغبتي في إظهار أفضل ما يمكن أن يمثل الإضافة المطلوبة في الموسم المقبل بالثقة الكبيرة في قدراتي التي تساعدني لمتابعة مشواري بكل ما أملك من إمكانات ساعدتني على الوصول إلى صفوف منتخبنا الأول لكرة القدم.​

وكشف مال الله عن بلوغه مرحلة مهمة من الجاهزية البدنية في الفترة الماضية من خلال الحصص التدريبية والتقوية في الصالات الرياضية المتخصصة باللياقة البدنية حتى يكون في أفضل درجات الجاهزية لضربة البداية من خلال التجمع الداخلي الشهر المقبل، موضحاً أنه يحرص على هذه المرحلة المهمة من التدريبات في إطار البرنامج البدني المقرر.

وقال: إنه مثل غيره من اللاعبين الذين يحرصون على البقاء في أفضل درجات الاستعداد لكل الاحتمالات التي تسبق تدشين مرحلة الإعداد للموسم الجديد.​

وتابع: صحيح أن هناك درجة كبيرة من الاهتمام بمباريات مونديال روسيا 2018 لكن هذا الشيء لا ينفي أن تكون هناك محاولات لتعزيز الجاهزية البدنية الجيدة من خلال الاشتراك في البرامج المقررة من الأندية المتخصصة بتدريبات التقوية، ومع مرور الوقت شعرت بأنني في مرحلة ممتازة تعني لي الكثير في الفترة المقبلة التي تسبق بدء الفترة الأولى من الإعداد بالتجمع الداخلي لأندية دوري الخليج العربي.​

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