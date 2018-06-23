سلطان: لا تغييرات إدارية في طائرة «شباب الأهلي- دبي»

أسامة أحمد (دبي)

أكد ماجد سلطان سليمان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بشباب أهلي- دبي أنه لا نية لتغييرات إدارية في الفريق الأول للكرة الطائرة، مبيناً أنه لم يتم تجديد عقد البحريني رضا علي مدرب الفريق، إضافة إلى اللاعب الأجنبي المغربي زهير الكراوي، حيث فتح قطاع الألعاب الرياضية ملف الجهاز الفني وتعد المدرسة الأوروبية الأقرب لقيادته في الموسم الجديد. وأضاف: النادي يبحث عن الأجنبي الذي يمثل إضافة للفريق حتى ينجح في رسم صورة طيبة عن طائرة شباب الأهلي- دبي في الموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية حتى يحقق ما يصبو إليه كل منتسب للعبة.

وقال: الطائرة تجد الدعم الكامل من قطاع الألعاب الرياضية بالنادي لتحقيق المراد خلال المرحلة المقبلة وفق النهج المرسوم من القطاع حتى يحقق المنتسبون لها طموحاتهم المطلوبة على صعيد فريق الرجال والمراحل السنية وخصوصا أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح. وأشاد ماجد سلطان بمشاركة الفئات المشمولة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في المسابقات الرياضية والتي تفتح المجال للكثير من الممارسين لدخول الأندية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تمثل آفاقاً جديدة وضخ دماء في الألعاب المختلفة، ما يشكل إضافة نوعية ويفتح الأبواب أمام فئات جديدة لتفجير طاقاتها، والذي يُسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للقاعدة، خصوصا أن الأندية المختلفة تسعى للاستفادة من هذه المواهب والعمل على تطويرها بما يخدم مسيرتهم، وبالتالي رفع المستوى التنافسي الذي يعزز مكانة كل لعبة على خريطة المسابقات المختلفة.

وأشار إلى أن الألعاب المختلفة ستقطف ثمار مشاركة الفئات الأربع، خصوصا في المراحل السنية، والتي تمثل أكبر حافز للاعب المواطن من أجل تقديم كل ما عنده حتى ينعكس إيجاباً على مسيرة الطائرة، متطلعاً أن تقدم فرق الطائرة المختلفة بالنادي كل ما عندها لتحقيق المراد على الصعد كافة.