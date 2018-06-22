المرزوقي: «الفنية» تدعم استمرار «الخيماوي» في «الأولى»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)
أكد حسن المرزوقي، عضو مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، مشرف الفريق الأول لكرة القدم، وجود توصية من اللجنة الفنية في النادي لدعم استمرار المشاركة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، لكن من دون صدور أي قرار رسمياً من مجلس الإدارة بعدم المشاركة في الدوري، وقال: إدارة النادي تتحمل تبعات أي قرار خاص بالانسحاب وهي مسؤولة عنه أمام الجميع، وفي حال كان مجلس الإدارة لا يرى أي اعتبار للجنة الفنية وتوجهاتها ويتخذ قرارات إدارية على هذا الأساس، فنحن خارج النادي، ويجب عليه أن يديره.
وأوضح «النادي واجه صعوبات عدة مرتبطة بالماضي على صلة بتجاوز السقف المالي الشهري من اتحاد الكرة بسبب القرارات غير الجيدة إثر الصفقات الخاصة باللاعبين الأجانب والمواطنين والأجهزة الفنية، وعدم الاعتماد على أبناء النادي لدرجة أن يرتفع الصرف الشهري إلى 350 ألف درهم بزيادة 150 ألف درهم عن الدعم المالي الشهري من الاتحاد الذي يبلغ 200 ألف درهم شهرياً، مشيراً إلى أنهم طلبوا زيادة الدعم المالي من الاتحاد بنحو 50 ألف درهم لمواجهة الأعباء المتزايدة».
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وتابع: الفكرة تتغلب على المال وهذا الواقع موجود في ناديي مسافي والعربي بالإمكانات المالية البسيطة التي لم تثنيهما عن الظهور القوي في الدوري، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه النادي في القرارات الخاطئة السابقة وهم ينظرون إلى الأضرار المالية التي حدثت، ولو تسلمنا المسؤولية عن إدارة الفريق فلن نرتكب الأخطاء التي حدثت وقادت الفريق إلى المركز الأخير على لائحة الترتيب في الدوري.
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يذكر أن استمرار فريق رأس الخيمة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل مرتبط بقرار مجلس إدارة النادي، إذ يترقب الوسط الرياضي في رأس الخيمة اجتماع المجلس بهذا الخصوص وسط أنباء عن خلافات كبيرة داخل مجلس الإدارة حول آلية العمل المتبعة وعدم تطابق وجهات النظر بين أعضاء المجلس على نحو يؤدي إلى مؤشرات كبيرة حول مصير القرارات الخاصة بالنادي في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هناك حالة استياء بسبب النتائج التي حققها الفريق في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.