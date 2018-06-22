المرزوقي: «الفنية» تدعم استمرار «الخيماوي» في «الأولى»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة) ​

أكد حسن المرزوقي، عضو مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، مشرف الفريق الأول لكرة القدم، وجود توصية من اللجنة الفنية في النادي لدعم استمرار المشاركة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، لكن من دون صدور أي قرار رسمياً من مجلس الإدارة بعدم المشاركة في الدوري، وقال: إدارة النادي تتحمل تبعات أي قرار خاص بالانسحاب وهي مسؤولة عنه أمام الجميع، وفي حال كان مجلس الإدارة لا يرى أي اعتبار للجنة الفنية وتوجهاتها ويتخذ قرارات إدارية على هذا الأساس، فنحن خارج النادي، ويجب عليه أن يديره.​

وأوضح «النادي واجه صعوبات عدة مرتبطة بالماضي على صلة بتجاوز السقف المالي الشهري من اتحاد الكرة بسبب القرارات غير الجيدة إثر الصفقات الخاصة باللاعبين الأجانب والمواطنين والأجهزة الفنية، وعدم الاعتماد على أبناء النادي لدرجة أن يرتفع الصرف الشهري إلى 350 ألف درهم بزيادة 150 ألف درهم عن الدعم المالي الشهري من الاتحاد الذي يبلغ 200 ألف درهم شهرياً، مشيراً إلى أنهم طلبوا زيادة الدعم المالي من الاتحاد بنحو 50 ألف درهم لمواجهة الأعباء المتزايدة».

​ وكشف المرزوقي أنه طلب من مجلس الإدارة استمرار «الخيماوي» في دوري الأولى والمشاركة باللاعبين المواطنين فقط حتى لا يفقد الدعم الشهري من الاتحاد، وذلك بالثقة الكبيرة في تجاوز الظروف التي تواجههم رغم أن هناك بعض المعوقات الموجودة على صعيد «القمصان» الخاصة بالفريق الأول والمعسكرات أثناء الموسم ومرتبات اللاعبين، حيث إن الأخيرة يمكن تغطيتها من دعم الاتحاد، موضحاً أنه كمشرف للفريق الأول يرى ضرورة وجود مدرب مواطن من أبناء النادي أقرب نفسياً للاعبين.​

وتابع: الفكرة تتغلب على المال وهذا الواقع موجود في ناديي مسافي والعربي بالإمكانات المالية البسيطة التي لم تثنيهما عن الظهور القوي في الدوري، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه النادي في القرارات الخاطئة السابقة وهم ينظرون إلى الأضرار المالية التي حدثت، ولو تسلمنا المسؤولية عن إدارة الفريق فلن نرتكب الأخطاء التي حدثت وقادت الفريق إلى المركز الأخير على لائحة الترتيب في الدوري.

وأضاف: عانينا في الفترة السابقة ابتعاد 6 إلى 7 لاعبين من خارج إمارة رأس الخيمة، مقابل وجود رغبة من أبناء النادي بالمشاركة مع الفريق في الدوري الموسم المقبل للدفاع عن شعار «الخيماوي» وتعزيز طموحاته في المنافسة على النتائج الإيجابية.​

يذكر أن استمرار فريق رأس الخيمة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل مرتبط بقرار مجلس إدارة النادي، إذ يترقب الوسط الرياضي في رأس الخيمة اجتماع المجلس بهذا الخصوص وسط أنباء عن خلافات كبيرة داخل مجلس الإدارة حول آلية العمل المتبعة وعدم تطابق وجهات النظر بين أعضاء المجلس على نحو يؤدي إلى مؤشرات كبيرة حول مصير القرارات الخاصة بالنادي في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هناك حالة استياء بسبب النتائج التي حققها الفريق في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.