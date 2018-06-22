ديوكوفيتش يكسب ديميتروف بـ «الهدايا»

لندن (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور ربع النهائي لدورة كوينز الإنجليزية الدولية في كرة المضرب، بفوزه على البلغاري جريجور ديميتروف المصنف ثانياً 6-4 و6-1.

وحقق ديوكوفيتش المصنف أول في العالم سابقا و22 حالياً، الفوز على لاعب من المصنفين الخمسة الاوائل في التصنيف العالمي لأول مرة منذ يناير 2017.

واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعة و6 دقائق فقط للتخلص من بطل الدورة عام 2014 ووصيف بطل ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

على الملعب الرئيس وفي طقس مشمس، قدم ديميتروف هدايا كثيرة (26 خطأ مباشراً مقابل 12 فقط) للصربي الذي حقق فوزاً لافتاً لأول مرة منذ انتصاره في نهائي دورة الدوحة في يناير 2017 على البريطاني اندي موراي المصنف أول في ذلك الحين.

ويبدو أن هذه المشاركة ستساهم في استعادة ديوكوفيتش ثقته بنفسه، وقال في هذا الصدد: مباراة مهمة جداً بالنسبة لي، بوضوح، لم أحقق الفوز في مباراتين كبيرتين في آخر 12 شهرا، لا زلت أبحث عن استعادة مستواي السابق. وهذه تجربة عظيمة ضد لاعب من المصنفين الأوائل في العالم ويفضل هذه النوعية من الملاعب.

وتابع: أبحث عن التحدي، لقد ركزت كثيرا على تحقيق افضل اداء، ونجحت في ذلك، لم اكن على مستوى ثابت طوال المباراة، وذهنيا، حاولت إضافة اشياء كثيرة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، إنهما المباراتان اللتان أنا بحاجة إليهما.

وعن حظوظه في ويمبلدون، جزم الصربي بالتأكيد، أنا لست من بين المرشحين لاحراز اللقب، فيدرر هو دون شك المرشح الأول، (الإسباني رافايل) نادال ربما لا يلعب جيداً في ويمبلدون، لكنه توج سابقا وفي أوقات حرجة، هو بالتأكيد أحد المرشحين.

وتابع: اندي (موراي) وأنا، إذا لعبنا بشكل جيد قد نصبح منافسين، لقد تراجعنا كثيراً في التصنيف، لكن اندي لعب جيداً هنا ضد نيك كيريوس.