«رأس الخيمة» في ملتقى «القوى» تونس

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)​

يتابع لاعبو رأس الخيمة لأصحاب الهمم تحضيراتهم، تمهيداً للمشاركة في المرحلة الثانية من مسابقات ملتقى تونس الدولي لألعاب قوى أصحاب الهمم الذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 دولة، والذي تنظمه الجامعة التونسية للمعاقين، وجاءت الانطلاقة الأولى على صعيد المنافسات بعد الاجتماعات الفنية والترتيبات الإدارية.​

وحظيت بعثتنا باستقبال حاشد من محمد المزوغي رئيس الجامعة التونسية للمعاقين، ومروان الغالي، المدير الفني، وعلي الشايب منسق الملتقى وكنزة الزيتوني منسقة الملقى، فضلاً عن عضوي الإدارة الفنية صالح الرياحي، وعبد الرازق سوايسية وبقية اللجان العاملة.

ويرأس بعثتنا سالم راشد المفتول، رئيس النادي إلى جانب ثلاثة لاعبين، هم جاسم المطروشي الذي يضطلع أيضاً بدور المدرب للفريق، وعبد الله الشراري ومحمد العنزي.​ وقال سالم راشد المفتول، إن المشاركة الأولى للنادي في الملتقى الدولي لألعاب قوى أصحاب الهمم تمثل الكثير من التحدي، وتمهد الطريق أمام خطوات أخرى مرتبطة بما يمكن أن يحققه النادي خلال الفترة المقبلة بالرغبة الكبيرة في تأكيد الحضور القوي للنادي في جميع الاستحقاقات المحلية والإقليمية، انطلاقاً من العناصر الجيدة التي يضمها من الذكور والإناث.

وأضاف: مثل هذه المشاركات تعزز الثقة وتدفع إلى أفضل مرحلة من التميز ضمن سياسة النادي بالوصول إلى كل الشرائح المستهدفة لتطوير القدرات وتعزيز الإمكانات الجيدة في بلوغ منصات التتويج والفوز بالمراكز الأولى.​

وتابع: نشكر جميع المسؤولين في البطولة على الاستقبال الرائع والتقدير الكبير الذي حظي به الوفد، ولم نستغرب المشاعر الدافئة من المسؤولين في تونس، ونتمنى أن يمتد التعاون مع القطاعات ذات الصلة في تونس لخدمة جهود النادي في دعم تطوره والدخول إلى الموسم المقبل بأفضل ما يمكن من الإعداد القوي للمنافسة على النتائج الإيجابية على غرار الفترة الماضية التي شهدت حصد الألقاب والمراكز الأولى.​

بدوره، أكد جاسم المطروشي، أن التصنيف الدولي للاعبي النادي أنه خطوة مهمة في طريق العبور إلى الموسم المقبل بالتحدي والتفاؤل لبلوغ الأهداف المطلوبة ودعم التطور الفني وتأهيل أكبر قدر من اللاعبين واللاعبات لكل الترتيبات المرتبطة برؤية النادي في تحقيق أهدافه، وتوقع رد فعل إيجابي من الشراري والعنزي في المسابقات المقررة رغم المنافسة القوية.​

وأوضح، «المشاركات الخارجية تمثل الكثير من الجوانب الإيجابية للاعبي ولاعبات النادي في اكتساب الخبرة، وتقديم المستوى الفني الجيد والمنافسة على النتائج التي تؤدي إلى المراكز الأولى، مشيداً بالاستقبال المشرف من اللجنة المنظمة والتعاون الإيجابي من جميع رؤساء وأعضاء اللجان في الملتقى».​