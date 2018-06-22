«رأس الخيمة» في ملتقى «القوى» تونس

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)
يتابع لاعبو رأس الخيمة لأصحاب الهمم تحضيراتهم، تمهيداً للمشاركة في المرحلة الثانية من مسابقات ملتقى تونس الدولي لألعاب قوى أصحاب الهمم الذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 دولة، والذي تنظمه الجامعة التونسية للمعاقين، وجاءت الانطلاقة الأولى على صعيد المنافسات بعد الاجتماعات الفنية والترتيبات الإدارية.
وحظيت بعثتنا باستقبال حاشد من محمد المزوغي رئيس الجامعة التونسية للمعاقين، ومروان الغالي، المدير الفني، وعلي الشايب منسق الملتقى وكنزة الزيتوني منسقة الملقى، فضلاً عن عضوي الإدارة الفنية صالح الرياحي، وعبد الرازق سوايسية وبقية اللجان العاملة.
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وأضاف: مثل هذه المشاركات تعزز الثقة وتدفع إلى أفضل مرحلة من التميز ضمن سياسة النادي بالوصول إلى كل الشرائح المستهدفة لتطوير القدرات وتعزيز الإمكانات الجيدة في بلوغ منصات التتويج والفوز بالمراكز الأولى.
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بدوره، أكد جاسم المطروشي، أن التصنيف الدولي للاعبي النادي أنه خطوة مهمة في طريق العبور إلى الموسم المقبل بالتحدي والتفاؤل لبلوغ الأهداف المطلوبة ودعم التطور الفني وتأهيل أكبر قدر من اللاعبين واللاعبات لكل الترتيبات المرتبطة برؤية النادي في تحقيق أهدافه، وتوقع رد فعل إيجابي من الشراري والعنزي في المسابقات المقررة رغم المنافسة القوية.
وأوضح، «المشاركات الخارجية تمثل الكثير من الجوانب الإيجابية للاعبي ولاعبات النادي في اكتساب الخبرة، وتقديم المستوى الفني الجيد والمنافسة على النتائج التي تؤدي إلى المراكز الأولى، مشيداً بالاستقبال المشرف من اللجنة المنظمة والتعاون الإيجابي من جميع رؤساء وأعضاء اللجان في الملتقى».