هوكس يضم «الرائع»

لندن (رويترز)
استخدم أتلانتا هوكس الاختيار الثالث في عملية ضم اللاعبين الجدد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لضم السلوفيني «الرائع» لوكا دونتيتش «19 عاماً»، والذي قاد ريال مدريد للقب الدوري الأوروبي والدوري الإسباني.
لكن هوكس تبادل دونتشيتش مع دالاس مافريكس مقابل الحصول على تراي يانج واختيار في الجولة الأولى في عملية اختيار اللاعبين الجدد في الموسم المقبل.
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وأصبح دونتشيتش اللاعب الأجنبي السابع الذي يحتل أحد المراكز الخمسة الأولى في عملية اختيار اللاعبين الجدد لينضم إلى لاعبين، مثل الصيني ياو مينج «الأول في 2002»، وباو جاسول «الثالث في 2001» واللاتفي كريستابس بورزينجيس «الرابع في 2015».