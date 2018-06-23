هوكس يضم «الرائع»

لندن (رويترز)

استخدم أتلانتا هوكس الاختيار الثالث في عملية ضم اللاعبين الجدد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لضم السلوفيني «الرائع» لوكا دونتيتش «19 عاماً»، والذي قاد ريال مدريد للقب الدوري الأوروبي والدوري الإسباني.

لكن هوكس تبادل دونتشيتش مع دالاس مافريكس مقابل الحصول على تراي يانج واختيار في الجولة الأولى في عملية اختيار اللاعبين الجدد في الموسم المقبل.

ويبدو أن دونتشيتش سيكون بديلاً للألماني المخضرم ديرك نوفيتسكي «40 عاماً»، ومن المتوقع أن يعتزل قريباً، وقال دونتشيتش: تحدثت مع العديد من الفرق خاصة دالاس، وهو المكان الرائع بالنسبة لي، أنا سعيد بوجودي في دوري السلة الأميركي.

وأصبح دونتشيتش اللاعب الأجنبي السابع الذي يحتل أحد المراكز الخمسة الأولى في عملية اختيار اللاعبين الجدد لينضم إلى لاعبين، مثل الصيني ياو مينج «الأول في 2002»، وباو جاسول «الثالث في 2001» واللاتفي كريستابس بورزينجيس «الرابع في 2015».