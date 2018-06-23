برايتون يضم ستيل

لندن (رويترز)

أعلن نادي برايتون آند هوف البيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الحارس جيسون ستيل بعقد لثلاث سنوات من سندرلاند المنتمي للدرجة الثالثة.

وانضم ستيل «27 عاماً» إلى سندرلاند العام الماضي، وشارك في 18 مباراة بجميع المسابقات، لكنه ترك الفريق، عقب هبوطه من الدرجة الثانية في الموسم المنصرم. وأبلغ ستيل موقع برايتون على الإنترنت الانضمام لمثل هذا النادي الكبير يعد خطوة للأمام بعد المواسم القليلة الماضية، أتطلع لبدء مشواري مع الفريق. ولعب ستيل من قبل في ميدلسبره وبلاكبيرن روفرز، كما شارك في سبع مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.