الإمارات تشيّع شهداءنا الأربعة الأبطال

إمارات الدولة (الاتحاد)

شيعت الإمارات أمس 4 من أبنائها شهداء القوات المسلحة الأبطال البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» باليمن.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صلاة الجنازة في مسجد الشيخ حميد القاسمي على جثمان شهيد الوطن الملازم أول طيار جاسم صالح الزعابي.

وأدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في مسجد الشيخ زايد بعجمان، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن الوكيل سمير محمد مراد أبوبكر.

وشيّعت جموع غفيرة من المواطنين وسكان مدينة العين وضباط القوات المسلحة أمس، شهيد الوطن والواجب، النقيب أحمد خليفة سالم البلوشي، كما شيّع أهالي منطقة ضدنا بالفجيرة جثمان الشهيد محمد سعيد الحساني.

وكانت جثامين شهداء الوطن قد وصلت إلى مطار البطين بأبوظبي ظهر أمس. وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثامين الشهداء على أرض المطار، حيث كان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في الاستقبال.