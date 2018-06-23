جماهير بيرو ضحية «العادة القديمة»!

موسكو (رويترز)

يفتقد متابعو كأس العالم منتخب بيرو الذي يقدم أداءً جيداً، وستخرج حشود المشجعين الكبيرة حزينة، بعدما سقط الفريق مجدداً ضحية لفشله القديم أمام المرمى.

ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 52 في المائة خلال مباراة الدنمارك و56 في المائة أمام فرنسا، إلا أن بيرو خسرت المباراتين بهدف في كل لقاء بعدما فشلت في ترجمة أسلوبها الرائع إلى أهداف.

ونادراً ما يلعب فريق بهذا التألق في كأس العالم، ويخرج بعد مباراتين دون تسجيل أي هدف.

وكانت نتيجة مريرة لآلاف المشجعين من بيرو الذين قطع الكثير منهم رحلات طويلة لمؤازرة فريقهم في عودته لكأس العالم بعد غياب 36 عاماً، وكان بعضهم قد باعوا منازلهم وسياراتهم أو حتى تركوا وظائفهم من أجل الوصول إلى روسيا.

وفي النهاية كان سبب سقوط بيرو هو نفس المشكلة القديمة التي ظلت تبعدهم عن النهائيات لعشرات السنين.

وتقدم البلد القادم من منطقة الأنديز لاعبين موهوبين بالفطرة وتفخر بامتلاكها تقليد معاملة الكرة جيداً، كما يقول المدرب ريكاردو جاريكا.