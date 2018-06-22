البرازيل ترقص «السامبا» في نهاية الحفل!

سان بطرسبورج (أ ف ب)

أنقذ فيليبي كوتينيو ونيمار منتخب البرازيل، من فخ تعادل ثان في مونديال روسيا، بتسجيلهما هدفي الفوز في الوقت الضائع في مرمى كوستاريكا 2- صفر مساء أمس، في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وكانت البرازيل تحتاج للفوز، بعد تعادلها المخيب في الجولة الأولى مع سويسرا «1-1»، وانتظر أبطال العالم خمس مرات حتى الوقت بدل الضائع للتمكن من كسر التكتل الدفاعي الكوستاريكي ومهارة حارس مرماه كيلور نافاس، بهدف لكوتينيو في الدقيقة 91، تبعه هدف لنيمار بعد ست دقائق.

وأتى الهدف الأول بعد جهد برازيلي جماعي، بدأ بكرة عرضية مرفوعة من مارسيلو، حولها البديل روبرتو فيرمينو برأسه إلى جابريال جيزوس القريب من المرمى، فهيأها لنفسه وكان يهم بالالتفاف لمحاولة تسديدها تحت ضغط الدفاع، ليسارع كوتينيو المنسل بين المدافعين لتحويلها بين ساقي الحارس كيلور نافاس، مسجلاً هدفه الثاني في المونديال بعد الأول ضد سويسرا.

أما الهدف الثاني أمس، فجاء بعد اختراق من البديل الآخر دوجلاس كوستا، وتحويله الكرة إلى نيمار المتقدم من دون رقابة، فحولها بالقدم اليسرى في مرمى الحارس الكوستاريكي نافاس.