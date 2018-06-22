«التغذية السليمة» الطريق السحري لتألق نجوم المونديال

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يخضع لاعبو المنتخبات المشاركة في المونديال إلى نظام غذائي صارم، تفرضه طبيعة هذه المنافسة العالمية التي لا تحتمل الأخطاء مهما كانت صغيرة، سواء تعلقت بنظام وطبيعة الوجبات الغذائية التي تسبق المباريات والتدريبات، أو طبيعة السوائل التي يشربها اللاعبون خلال المباراة نفسها والغنية بالعناصر التي تعينهم على البذل والعطاء.

ورغم أن أمر التغذية ينحصر عادة وفي كل حدث رياضي، بإبداء الجماهير اهتمامها بطبيعة الغذاء الذي يتناوله نجوم المونديال، إلا أن هذه الاهتمامات تكون بعيدة عن طبيعة العناصر الغذائية التي يفترض باللاعب تناولها، كالكربوهيدرات، دون معرفة العناصر الغذائية المحظورة التي تحتويها المشروبات الغازية أو الطعام الذي يحتوي على الدهون المهدرجة.

وتبدي بعض المنتخبات اهتماماً منقطع النظير بالنواحي الغذائية، حتى أنها تحظر على لاعبيها تناول الطعام الروسي، كحال المنتخب الإنجليزي الذي منع لاعبيه من طلب أية وجبات غذائية في مقر إقامتهم، إذ جعل هذا الأمر منوطاً بطباخين إنجليز تم استقدامهم خصيصاً للإشراف على تغذية اللاعبين، فيما يأتي هذا الإجراء الإنجليزي خوفاً من تعرض لاعبي المنتخب إلى التسمم، بحسب ما أكدته وسائل الإعلام الإنجليزي مؤخراً.

ويؤكد الدكتور أسامة اللالا اختصاصي البرامج الصحية والتغذية في إدارة التغذية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، أن تغذية اللاعبين في المونديال، مرتبطة بدرجات الحرارة التي تصل أثناء المباريات الحالية إلى 16 درجة مئوية، ومن هنا فإن البرودة تلعب دوراً كبيراً في زيادة حاجة اللاعبين إلى مصادر الطاقة، وعلى رأسها الكربوهيدرات، لذلك تزداد نسبة تناولهم لهذه العنصر الذي يوجد في المكرونة والخبز الأسمر والأرز الأسمر والفواكه والموز والتمر، إلى جانب الفواكه الغنية بالمياه والألياف سواء الطازجة أو المجففة.